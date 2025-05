Szcześniak dzieli się wiejskimi widokami. To tam ładuje baterie

Coraz więcej znanych osób decyduje się na ucieczkę z miasta. Czas spędzany pośród natury, pozwala im odnaleźć spokój, złapać dystans i naładować baterie. Do grona gwiazd, które cenią wiejską ciszę i prywatność, należą m.in. Joanna Jabłczyńska, Paulina Krupińska-Karpiel, a także Mietek Szcześniak. Ten ostatni od lat dzieli swoje życie między Warszawę a ukochane gospodarstwo na wsi - miejsce, które sam przekształcił w prawdziwą oazę zieleni i spokoju.

Mietek Szcześniak stworzył wyjątkowy azyl. To tutaj ładuje baterie przed kolejnymi występami

Szcześniak już niebawem pojawi się na scenie sopockiego festiwalu, gdzie będzie świętował 40-lecie pracy artystycznej. Gwiazdor nieustannie zachwyca publiczność swoim głosem i wrażliwością muzyczną. Zanim jednak znowu pojawi się na scenie czerpie pełnymi garściami z uroków życia z dala od wielkomiejskiego pędu, czym chętnie dzieli się na Instagramie. W otoczeniu zieleni, śpiewu ptaków i zapachu kwitnących drzew Szcześniak odnajduje balans, którego czasem brakuje w branży muzycznej. Największą dumą artysty są drzewa owocowe.

Potrafię sprawić, że przedwojenna jabłoń, odpowiednio przeze mnie przycięta, znów zaczyna owocować

- mówił z dumą w rozmowie z ShowNews. Przy okazji gwiazdor został zapytany o to, czy ma w planach pozostanie na wsi i zajęcie się np. z rolnictwem. "Nie mam żadnych planów B, bo raz jestem w wieku, dwa silnie zdecydowanym na to, żeby muzykować, do kiedy mi pozwoli zdrowie i okoliczności" - wyjawił. Wokalista ujęciami ze swojego ogrodu chętnie dzieli się w sieci. Zdjęcia możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.

Mietek Szcześniak po 26 latach ponownie stanie na scenie z Edytą Górniak

Mietek Szcześniak niedawno wrócił z twórczej podróży do Stanów Zjednoczonych, gdzie z amerykańskimi muzykami nagrywał swój nowy album "Brothers". Muzyk współpracował m.in. z chórem HB Barnuma. "Inspiracja starym rhytm&bluesem, gospel, soul. To domena też kierownika tego chóru, HB Barnuma, którego bardzo pozdrawiam, bo był w szpitalu" - wyjawił w "halo tu polsat". W trakcie wizyty w porannym programie Polsatu Szcześniak wyjawił, że przygotował wyjątkową niespodziankę dla fanów. Na Polsat Hit Festiwal, który odbędzie się 23, 24 i 25 maja na scenie Opery Leśnej w Sopocie wokalista wraz z Edytą Gorniak zaśpiewa swój największy przebój.

Przypomnijmy z Edytą Górniak naszą "Dumkę na dwa serca"

- wyjawił w programie. Więcej przeczytacie tutaj: Tak teraz wygląda Mietek Szcześniak. Muzyk robi światową karierę