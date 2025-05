18 maja odbyły się wybory prezydenckie. Wiadomo już, że dojdzie do drugiej tury. Według danych zebranych z ponad 32 tys. obwodów Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 proc. głosów. Karola Nawrockiego poparło 29,54 proc. wyborców. Na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Mentzen z 14,8 proc. głosów. Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników Jerzy Owsiak postanowił skomentować wybory w emocjonalnym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzaskowski po wynikach wyborów. Zwrócił się do wyborców jednej partii

Jerzy Owsiak zabrał głos po wyborach prezydenckich. "Po tylu latach..."

18 maja w godzinach wieczornych Jerzy Owsiak zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Działacz charytatywny zapewnił o tym, że szanuje głosy Polaków. Nie mógł jednak przemilczeć kwestii frekwencji wyborczej. "Szanuję te wyniki, uzyskane w profesjonalnie przeprowadzonych głosowaniach, (...), ale jestem przerażony, że ponad 30 proc. Polaków nie wzięło udziału w wyborach. Po tylu latach budowania nowej wolnorynkowej Polski nadal miliony rodaków nie chcą mieć żadnego wpływu na jej codzienność i bezpieczeństwo. A przecież zwłaszcza w tych wyborach każdy może mieć realny wpływ" - napisał.

Na koniec Jerzy Owsiak podzielił się pewną refleksją na temat kampanii wyborczych kandydatów. "I na koniec, każdy z kandydatów zobrazował nam gigantyczną robotę wyborczą, jaką wykonał wraz ze swoim sztabem. Tysiące rozmów, setki spotkań, dzień w dzień. A sztab to także koledzy i koleżanki z ław sejmowych. No właśnie! Nie w pracy, tylko w trasie wyborczej. Nie da się tego zmienić?" - skwitował założyciel WOŚP.

Rafał Trzaskowski zabrał głos po wyborach. "To dobry punkt wyjścia"

Kandydaci także opublikowali wpisy na temat wyborów. Rafał Trzaskowski przyznał, że czeka go intensywna praca przed II turą. "Kochani, dziękuję za dziś, za każdy głos! To dobry punkt wyjścia. A teraz pełna mobilizacja! Idziemy po zwycięstwo. Wygra cała Polska!" - napisał w mediach społecznościowych. Karol Nawrocki podziękował za głosy. "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! Dziękuję wam z całego serca, do zwycięstwa" - napisał.