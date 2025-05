W niedzielę 18 maja Polacy ruszyli do lokali wyborczych, by oddać swoje głos w wyborach prezydenckich. Wśród nich znalazło się także wiele gwiazd, które chętnie pokazywały w mediach społecznościowych, jak wrzucają do urn wypełnione karty do głosowania. Jak się okazało, część polskich celebrytów skorzystała z możliwości i udała się na wybory za granicą. Możemy do nich zaliczyć m.in. parę prezydencką, która zagłosowała w Rzymie. Kto jeszcze wziął udział w wyborach poza terenem kraju?

Polskie gwiazdy ruszyły głosować za granicą. Kinga Rusin z Florencji, Borys Szyc z Bratysławy

Informacją o oddaniu głosu w wyborach prezydenckich za granicą podzieliła się m.in. Kinga Rusin, która jest we Włoszech. "Pytacie, czy będę głosować, skoro nie ma mnie w Polsce. Oczywiście! Jakże mogłoby być inaczej? Będę głosować w mojej ukochanej Florencji. Dokumenty upoważniające do głosowania poza miejscem zamieszkania przyjechały ze mną do Toskanii już kilka tygodni temu" - napisała w poście na Instagramie gwiazda na dzień przed wyborami. 18 maja udostępniła zdjęcia z lokalu wyborczego. Podobnie zrobił również Borys Szyc, który w dzień wyborów znajdował się w stolicy Słowacji. "Ja dziś głosuję w Bratysławie. Mam nadzieję, że też się wybraliście! Pozdrawiam" - przekazał aktor, który dołączył do tego swoje zdjęcie.

Na oddanie głosu za granicą zdecydował się też Łukasz Nowicki. Prezenter opublikował na Instagramie serię zdjęć z lokalu wyborczego w Rumunii. "Obowiązek obywatelski spełniony w Bukareszcie. Dziękuję komisji w Rumunii za organizację i serdeczność! Do urn!" - dopisał pod fotografiami Nowicki. W czasie wakacji w Turcji w polskich wyborach postanowili również uczestniczyć Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Para udostępniła w mediach społecznościowych zabawny filmik, na którym pokazała drogę do lokalu wyborczego. "My nawet w Turcji, na urlopie, spełniliśmy swój obywatelski obowiązek!" - napisał na Instagramie Dowborowie.

Polscy celebryci głosowali także w kraju! Przy urnach m.in. Justyna Steczkowska i Małgorzata Rozenek z rodziną

W tym samym czasie polskie gwiazdy pojawiały się również w lokalach wyborczych w całym kraju. W mediach społecznościowych mogliśmy zobaczyć zdjęcia przy urnach wyborczych m.in. Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana z rodziną, Justyny Steczkowskiej, która dopiero co powróciła do Polski z Eurowizji, Małgorzaty Kożuchowskiej, Anny Muchy i Moniki Olejnik. Wszystkie fotografie możecie zobaczyć w galerii w artykule: "Gwiazdy tłumnie ruszyły do lokali wyborczych. Rozenek z synami, Królikowski z córką na rękach".