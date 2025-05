Tegoroczne wybory prezydenckie generują w mediach mnóstwo szumu. Gwiazdy, politycy i influencerzy chętnie dzielą się zdjęciami z lokali wyborczych. Ujęcie sprzed urny pojawiło się także na profilu Doroty Wysockiej-Schnepf. Internauci od razu zwrócili uwagę na jedno.

Dorota Wysocka-Schnepf oddała już głos. Uwagę skradł jej towarzysz

"To nie obowiązek. To prawo i przywilej. Korzystajmy z nich. Obyśmy nigdy nie musieli za nimi tęsknić. Dobrej niedzieli" - napisała Wysocka-Schnepf na swoim profilu na platformie X. Dziennikarka postawiła na luźną stylizację - wygodne jeansy i czerwoną kurtkę. Najwięcej uwagi skradł jednak jej... pies, którego prezenterka trzymała na rękach. "Pies też był głosować?", "Piesek bardzo fotogeniczny", "Rozumiem, że pies został zabrany na wybory nie bez powodu?" - czytamy. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Małgorzata Rozenek-Majdan już oddała głos. Inne gwiazdy też pochwaliły się zdjęciami

Małgorzata Rozenek-Majdan do głosowania zmobilizowała całą rodzinę. "Zagłosowane. Niech wygra Polska. Pierwsze wybory Stasia. Całą rodziną, z przekonaniem, że demokracja zaczyna się od udziału" - dodała we wpisie. Relacje pojawiły się również u Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Kilka powodów, dla których warto głosować, dorzuciła także od siebie Anna Mucha.

"Odkąd mogę głosować, głosuję, a wcześniej towarzyszyłam przy urnie mamie. To dla mnie święto! (...) Głosuję zawsze, bo mój głos się liczy, bo każdy głos się liczy. Głosuję, bo mogę, bo to jest święto demokracji. Głosuje, bo moi (nasi) przodkowie walczyli o to, żeby ktoś słuchał naszych wyborów. Głosuję, bo to jest patriotyzm" - pisała aktorka.