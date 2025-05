Justyna Steczkowska z utworem "Gaja" zajęła 14. miejsce na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji, zyskując 156 punktów, z czego aż 139 otrzymała z głosowania telewidzów. Polska artystka zyskała uznanie zarówno pośród polskich wielbicieli, jak i fanów z zagranicy. Steczkowska wróciła do kraju w niedzielę 18 maja, na dzień po finale konkursu. Przypomnijmy, że już na lotnisku czekało ją serdeczne powitanie. Piosenkarka zabrała następnie głos w poście na Instagramie.

Justyna Steczkowska wróciła z Eurowizji do Polski. "Długi, niełatwy maraton"

Gdy artystka ochłonęła już po sobotnich emocjach z finału konkursu, postanowiła udostępnić na Instagramie post związany ze swoją eurowizyjną przygodą. "Kochani, z całego serca dziękuję Wam za wsparcie. To wzruszające i imponujące. Nasza eurowizyjna przygoda dobiegła końca. Jestem Wam wdzięczna za tyle wspaniałych komentarzy, które dodają mi skrzydeł" - przekazała we wpisie Steczkowska. Wokalistka bardzo krótko odniosła się do wyniku, który zdobyła na Eurowizji.

Jesteśmy w dziesiątce tych artystów, których przede wszystkim pokochała publiczność w całej Europie - i nie tylko. To dla nas piękna nagroda za ten długi, niełatwy maraton. Dzięki!

- podkreśliła dalej gwiazda. Justyna podziękowała również całej swojej ekipie oraz polskim firmom, które wspierały ją podczas wyjazdu do Szwajcarii. W podsumowującym konkurs poście artystka zdecydowała też zaprosić fanów na zbliżającą się trasę koncertową. "Zapraszam wszystkich na trasę ERA CZARODORO. Wasza obecność będzie dla mnie największym wsparciem! I subskrybujcie mój kanał, proszę. Niech przetrwa muzyka, radość życia, jedność, szacunek do siebie i innych - i nasze marzenia. Wszystko to właśnie zaklęte jest w mojej muzyce. Dziękuję" - dopisała Steczkowska.

Komentarze pod postem Justyny Steczkowskiej zalała fala miłych wpisów. "To była uczta dla oczu i uszu!"

Po publikacji przez Steczkowską postu prędko w sekcji komentarzy pojawiły się wpisy od jej znajomych oraz fanów. "Byłaś wspaniała!" - napisała krótko Ada Fijał. "Jesteś cudowna, pamiętaj!" - przekazała też Magda Pyznar. "To była uczta dla oczu i uszu! Ogromna praca i wysiłek. Wielkie gratulacje Justyna!" - napisała także do Steczkowskiej Ewa Szabatin. "Justyna! Pokazałaś mega klasę mistrzowską! Jesteś nieziemska! Podziwiam cię i gratuluję!" - dopisała również Agata Młynarska.