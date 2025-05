18 maja Polacy tłumnie ruszyli do lokali wyborczych, by oddać swój głos w wyborach prezydenckich. Znane osoby - od aktorów, przez influencerów, aż po polityków - od rana publikują ujęcia z kartami do głosowania. W ten sposób chcą zachęcić swoich obserwatorów do skorzystania z prawa wyborczego. Kto zdążył się już pochwalić zdjęciem przy urnie?

Małgorzata Rozenek-Majdan z całą rodziną. Antoni Królikowski na głosowanie zabrał córkę

Celebrytka wrzuciła na swój profil kilka ujęć sprzed lokalu wyborczego. Na głosowanie wybrała się z całą rodziną. "Zagłosowane. Niech wygra Polska. Pierwsze wybory Stasia. Całą rodziną, z przekonaniem, że demokracja zaczyna się od udziału" - dodała we wpisie. Zdjęcie z kartą do głosowania wrzucił również Antoni Królikowski. Aktor zabrał ze sobą córkę. Jadwiga była ubrana jak prawdziwa patriotka - na biało-czerwono. "Wierzymy w Polskę" - skwitował krótko.

Monika Olejnik, Anna Mucha, Justyna Steczkowska. Kto jeszcze dodał relacje z wyborów?

Justyna Steczkowska ledwo co opuściła lotnisko, a na jej profilu już pojawiła się relacja z urną wyborczą w tle. "Wybory. Pamiętajcie" - napisała krótko piosenkarka. Kilka zdjęć pojawiło się również u Moniki Olejnik. "To nie losowanie, to wybór" - tłumaczyła dziennikarka. Anna Mucha w swoim poście napisała kilka powodów, dla których warto głosować. "Głosuję zawsze, bo mój głos się liczy, bo każdy głos się liczy. Głosuję, bo mogę, bo to jest święto demokracji. Głosuje, bo moi (nasi) przodkowie walczyli o to, żeby ktoś słuchał naszych wyborów. Głosuje, bo to jest patriotyzm" - czytamy.

Do urny zdążyła pójść również Małgorzata Kożuchowska. Aktorka wrzuciła na swój profil zdjęcie w stylowym płaszczu. "Głosuj" - zaapelowała. Zdjęcia poszczególnych gwiazd znajdziecie w naszej galerii.