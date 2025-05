Tragiczna wiadomość chwyta za serca. Nie żyje Sonia Szklanowska. Była uczestniczką programu "Hotel Paradise". Bohaterka telewizyjnego show odeszła w wieku 25 lat. "Informację o tragicznej śmierci Soni potwierdziła jej mama" - powiedziała Kinga Kijanczuk, przyjaciółka Soni. Informację przekazała w rozmowie z portalem tvn.pl. Smutna wiadomość pojawiła się też na profilu programu "Hotel Paradise". "Soniu, dziękujemy, że dałaś się nam poznać jako ciepła, czuła i szalenie oryginalna osoba. Wprowadziłaś do programu - i naszego życia - tyle uśmiechu, że aż trudno uwierzyć, że już cię z nami nie ma" - czytamy w oświadczeniu programu.

Tragiczna wiadomość. Nie żyje Sonia z "Hotelu Paradise"

Sonia Szklanowska była uczestniczką drugiej edycji "Hotelu Paradise". Wzięła udział w show, gdy miała 20 lat. Szybko zyskała sympatię widzów. Po zakończeniu show zdobyła wielu fanów. Znani przyjaciele pożegnali ją w sieci. Influencerka Ata Postek zamieściła post. "Miałam nadzieję, że to nieprawda, ale jednak prawdą jest. Miałam bardzo dużo wiadomości i dzwonią do mnie - już ochłonęłam" - napisała. Kolega z show, Mateusz Szek, zamieścił wspólne zdjęcie. "Taką cię zapamiętamy" - wyznał.

"Hotel Paradise". Sonia nie żyje. Fani składają kondolencje

Fani Soni Szklanowskiej są zdruzgotani jej śmiercią. Tuż po opublikowaniu oficjalnej informacji w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci i widzowie "Hotelu Paradise" przekazali kondolencje. "Ogromna tragedia", "Brakuje słów, wyrazy współczucia dla rodziny, najbliższych przyjaciół. Spoczywaj w spokoju, Sonia", "Aż ciężko w to uwierzyć, naprawdę. Bardzo przykre" - czytamy na Instagramie.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.