Kasia Tusk jest jedną z popularniejszych polskich blogerek modowych i lifestyle'owych, która na Instagramie chętnie prezentuje kadry ze swojego codziennego życia. Córka polskiego premiera Donalda Tuska przy okazji zaplanowanych na niedzielę 18 maja wyborów prezydenckich pokazała obserwatorom, że również wybrała się na głosowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Mercedes reaguje na krytykę innych stylistek

Kasia Tusk zaprezentowała stylizację na wybory. Jest elegancko jak zawsze!

Blogerka często udostępnia na Instagramie swoje modne stylizacje na różne okazje. Tusk mogliśmy już zobaczyć m.in. w luźnym wydaniu na spacer po lesie czy w eleganckim czarnym zestawie prosto z ulic Paryża. Tym razem gwiazda pokazała, jaką kreację wybrała przed udaniem się do lokalu wyborczego, by oddać swój głos. Jak widzimy na udostępnionym InstaStories Tusk zdecydowała się na modny w ostatnich miesiącach krótki czarny trencz. Uwagę stylizacji kradną szerokie, plisowane spodnie w białym kolorze, które niemal całkowicie zasłaniały buty. Trzeba przyznać, że to odważny wybór w tak kapryśną pogodę, bo o pobrudzenie takich spodni z pewnością nietrudno. Z dodatków Kasia postawiła na małą czarną torebkę oraz również czarne buty, które ledwo dało się zauważyć spod nogawek.

Co ciekawe, córce premiera na głosowaniu miały towarzyszyć pociechy - kilkuletnie Lilianna i Marysia. Dumna mama także pokazała w mediach społecznościowych ich kreacje na wybory.

Stylizacja Kasi Tusk na wyboryOtwórz galerię

Na wybory wybrał się także Donald Tusk z żoną. Stylista tak ocenił ich kreacje

Donald i Małgorzata Tusk również wybrali się w niedzielę na wybory - w ich przypadku do lokalu w Sopocie. Plotek postanowił zapytać o zdanie na temat ich kreacji stylistę Michała Musiała. - Donald Tusk tym razem poszedł w esencję klasyki - ciemna marynarka, sweter i koszula to must have (rzeczy, które musisz mieć - przyp.red.) w szafie każdego eleganckiego mężczyzny. Ciemne spodnie i klasyczne buty doskonale uzupełniły całość. Patrząc na stylizację Tuska, trudno się do czegokolwiek przyczepić - ocenił jasno ekspert. Jak poszło za to jego małżonce? - Małgorzata Tusk postawiła na klasyczną, granatową sukienkę o kobiecym fasonie. Długość bardzo dobrze wpisała się w aktualne trendy, a pasek świetnie podkreślił talię. Na uwagę zasługuje także delikatnie prześwitująca góra, która dodała całej stylizacji lekkości. Małżonka Donalda Tuska uzupełniła całość pantoflami na niewysokim obcasie. Jest zachowawczo, aczkolwiek poprawnie - skomentował dla Plotka Musiał.