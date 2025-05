Doda komentuje aferę z suplementami. Takiej reakcji nikt się nie spodziewał

W ostatnich tygodniach zrobiło się głośno wokół linii suplementów diety Dody, które - jak zapewnia wokalistka - mają wspomagać osoby zmagające się z Hashimoto. Artystka wyznała w jednym z nagrań, że wiele lat temu sama usłyszała taką diagnozę, ale zamiast leczenia farmakologicznego postawiła na zdrową dietę i suplementację. Jej słowa wywołały falę komentarzy i kontrowersji, zwłaszcza ze strony internetowych specjalistów i influencerów, którzy zarzucili jej promowanie niepotwierdzonych metod leczenia. Sprawą zainteresował się również Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Doda komentuje aferę żelkową. Nie gryzła się w język

Pomimo medialnej burzy Doda nie wycofuje się z projektu. Wręcz przeciwnie, artystka z uśmiechem na ustach odniosła się do całego zamieszania. Podczas wydarzenia See Bloggers 2025 w Łodzi, gdzie była jedną z głównych gwiazd, pojawiła się nie tylko jako gościni na scenie, ale także zaprezentowała swoje stoisko z suplementami. Na jednej z relacji opublikowanej 17 maja na Instagramie, piosenkarka, trzymając w dłoni żelkę z uśmiechem rzuciła - O, taka mała, a tyle afery. To skandalistka taka żelka! - powiedziała gwiazda. Przypomnijmy, że wcześniej artystka wrzuciła również wideo ze swoją mamą, Wandą Rabczewską, która z humorem powiedziała, że skoro córka ma własne suplementy, to sama nie będzie już ich kupować.

Ewelina Lisowska nie kryje oburzenia w sprawie suplementów Dody. "Ja nie mogę tego słuchać"

Ewelina Lisowska dołączyła do grona osób, które krytycznie odniosły się do nowej linii suplementów Dody. Wokalistka opublikowała nagranie na TikToku, w którym odniosła się do kontrowersyjnych wypowiedzi Doroty Rabczewskiej dotyczących leczenia Hashimoto. W swoim filmie Lisowska nie owijała w bawełnę: - Żelki, które mają zaleczyć Hashimoto... Sorry, Dorota, ale ja nie mogę tego słuchać - powiedziała. Artystka podkreśliła, że sama zmaga się z tym schorzeniem, dlatego szczególnie irytuje ją, gdy osoby niemające wiedzy medycznej wypowiadają się na temat tej choroby. - Jako osoba, która ma Hashimoto i niedoczynność tarczycy, mam dosyć słuchania ludzi niekompetentnych, którzy wypowiadają się na temat mojej choroby - wyznała. Lisowska przypomniała, jak ważna jest konsultacja z lekarzem. - Jeżeli jesteś chory, chora, to idziesz przede wszystkim do lekarza - powiedziała. Dodała również, że w jej opinii najgroźniejsze w sieci są właśnie treści, które mogą wprowadzać chorych ludzi w błąd.