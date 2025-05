Aleksander Baron i Sandra Kubicka stanęli na ślubnym kobiercu w kwietniu 2024 roku. Muzyk i modelka doczekali się syna Leonarda, który przyszedł na świat jako wcześniak. 16 maja chłopiec obchodził pierwsze urodziny. Na profilu Barona z tej okazji pojawił się poruszający wpis.

Aleksander Baron w czułych słowach o synu. "Przyjacielu, nauczycielu"

Baron pochwalił się wspólnymi kadrami z synem. W opisie zdjęć zamieścił życzenia dla małego Leonarda. "Mój synku, przyjacielu, nauczycielu, mistrzu, ulubiony człowieku. Życzę ci, żebyś zawsze tak beztrosko i z uśmiechem przeżywał każdy kolejny rok. Pozostań zdrowy, szczęśliwy i radosny. My zadbamy o resztę. Dziękuję ci, synku, za najpiękniejszy rok mojego życia" - napisał muzyk w mediach społecznościowych. Baron nie zapomniał wspomnieć o Sandrze Kubickiej. "Złoty medal dla najdzielniejszej mamy Sandry Kubickiej za najwspanialszy dar" - dodał Baron i zaapelował do internautów, aby dołączyli się do życzeń dla jego syna. Tak też zrobili. "Sto lat maluchu", Wszystkiego najlepszego dla Leosia", "Najpiękniejsza miłość na świecie. Wszystkiego dobrego", "Pięknych chwil" - czytamy w sekcji komentarzy.

Sandra Kubicka złożyła życzenia synowi. "Kochamy cię bardzo mocno"

Sandra Kubicka również zdobyła się na publiczne życzenia dla syna w mediach społecznościowych. "Dokładnie rok temu 16 maja o 2:11 w nocy narodził się on, mój długo wyczekiwany, wymarzony synek Leonard. Przyszedł na świat z przytupem, dzielnie walcząc od pierwszych chwil o swoje miejsce na tym świecie" - zaczęła. Wspomniała o wyjątkowej więzi z synem. "Od samego początku jesteśmy nierozłączni. Nigdy nie sądziłam, że można kochać tak mocno, a jednak. Synku, nauczyłeś mnie tak wiele. Nauczyłeś mnie cierpliwości, odpuszczania, wybaczania, radości z małych rzeczy. Pokazałeś mi, jak silna potrafię być. (...) Bądź wiecznie zdrowy, szczęśliwy i spokojny. O resztę zadbamy my, twoi rodzice. Kochamy cię bardzo mocno całą rodziną Leosiu" - pisała Sandra Kubicka w mediach społecznościowych.