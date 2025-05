Właśnie trwają ostatnie godziny kampanii prezydenckiej. Od północy z piątku 16 maja na sobotę do końca niedzielnego głosowania, które odbędzie się 18 maja (do godz. 21), potrwa cisza wyborcza. W tym czasie zabronione jest m.in. rozpowszechnianie materiałów wyborczych, organizowanie manifestacji czy wygłaszanie przemówień. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi grzywna. Kandydaci na stanowisko prezydenta wykorzystują ostatnie chwile, aby przekonać niezdecydowanych wyborców. Co można odczytać z ich ostatnich publikacji, które pojawiły się w mediach społecznościowych 16 maja? O opinię poprosiliśmy specjalistkę ds. PR i wizerunku Martę Rodzik.

Ekspertka oceniła ostatnie publikacje kandydatów na prezydenta Polski. "Ma sztab ludzi, którzy go świetnie pokierowali"

Na prośbę Plotka Marta Rodzik wzięła pod lupę ostatnie posty dodawane na platformie Instagram przez kandydatów na prezydenta Polski. Ubiegający się o to stanowisko mieli wyjątkowo aktywny piątek i na swoich profilach w mediach społecznościowych dodali posty, które w różny sposób ukazują ich działania i wizerunek. Marta Rodzik najpierw przyjrzała się zdjęciu Karola Nawrockiego, na którym pokazany jest z profilu, a także zdjęcie kandydata wśród społeczeństwa, które nawiązuje do stylu amerykańskiego. Ekspertka zauważyła, że prawie w każdym poście podkreślany jest patriotyzm.

Patrząc na cały profil - to pan Karol Nawrocki ma sztab ludzi, którzy świetnie pokierowali go w sprawie wizerunku. Dobrze dopasowane garnitury, choć jeden zapięty guzik, krawat przy bardziej oficjalnych przemowach. Charakterystyczne gesty, mimika i zachowawczość

- oceniła w rozmowie z Plotkiem Marta Rodzik. Kolejnym zdjęciem przeanalizowanym przez ekspertkę była fotografia Rafała Trzaskowskiego, który uśmiechnięty pozuje na ujęciu z żoną. Marta Rodzik podkreśliła, że tego typu ujęcie pokazuje, jak ważne jest dla polityka wsparcie bliskich. Na profilu Trzaskowskiego pojawia się dużo ujęć z żoną. Marta Rodzik wspomniała także o wizerunku kandydata.

Marynarka również zapięta na jeden guzik - by zachować etykietę nawet w busie. Wizerunkowo prezydent Warszawy zmienił się bardzo na plus, widać, że pracował nad wizerunkiem latami

- dodała ekspertka.

Eksperka od wizerunku wzięła pod lupę profile polityków w mediach społecznościowych. "Trochę chaotyczny i mało elegancki"

Marta Rodzik przyjrzała się także ostatniej publikacji Szymona Hołowni, który dodał filmik, na którym wraz ze swoją żoną przegląda albumy ze zdjęciami z domowego archiwum. "Kandydat na prezydenta chciał podkreślić, jaką wartością dla niego jest rodzina, a w niej dzieci" - podkreśliła i oceniła także cały profil kandydata, który prowadzi w mediach społecznościowych. Tutaj opinia nie była już tak przychylna.

Jest trochę chaotyczny, żółte belki przyciągają uwagę, lecz są mało eleganckie w porównaniu do innych kandydatów

- zauważyła ekspertka.

Co ciekawe, w kwestii prowadzenia profilu na Instagramie ekspertka ma zupełnie inne zdanie w przypadku Sławomira Mentzena. "Instagram prowadzony schludnie i ma największą grupę obserwujących wśród wszystkich kandydatów" - zauważyła. Rodzik oceniła także jeden z ostatnich postów polityka, który pokazał zdjęcia ze swoimi zwolennikami. "Pokazał, że trafia do różnych grup społecznych, a jego strój jest adekwatny do spotkania z wyborcami" - podsumowała ekspertka. A wy jakie macie zdanie na temat ostatnich publikacji polityków. Czy coś zwróciło waszą szczególną uwagę?