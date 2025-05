Przed laty Louise Glover żyła w blasku fleszy. W połowie lat 2000 mieszkała w luksusowej rezydencji Hugh Hefnera, stając się jedną z najpopularniejszych modelek Playboya. Jako 23-latka została wyróżniona - okrzyknięto ją "Modelką Roku Playboya". W mediach nazywano ją "brytyjską Carmen Electrą". Po latach Louise nie robi już kariery w show-biznesie. Jak się okazuje, jest bezdomna. Uruchomiła zbiórkę i prosi o pomoc.

REKLAMA

Zobacz wideo Dolly Parton po 57 latach odtworzyła swoją okładkę "Playboya"

Louise Glover była światową gwiazdą. Dziś mieszka w namiocie

Przed laty modelka imprezowała u boku takich osobistości jak Rihanna czy Leonardo DiCaprio. Mieszkała w luksusowej rezydencji i wiele wskazywało na to, że jej kariera nabiera rozpędu. Wiele się zmieniło, gdy w 2010 zdecydowała się na zabieg powiększenia piersi. Po zabiegu doszło u niej do zatrzymania krążenia. Po pięciu tygodniach spędzonych w szpitalu postanowiła zmienić swoje życie. Zaczęła karierę w branży fitness. Zaczęły się pojawiać pierwsze problemy finansowe, a wszystko utrudniał kryzys gospodarczy w Wielkiej Brytanii. "Nie mam rodziny, na której mogłabym się oprzeć" - przyznała w rozmowie z "The Sun".

Po tym, jak właściciel mieszkania, które wynajmowała Glover, podniósł czynsz, modelka była zmuszona do wyprowadzki. Przez to zamieszkała w namiocie. Pomimo pojawiających się ofert, nie zdecydowała się na karierę w branży dla dorosłych. "Mam zbyt wiele szacunku do samej siebie, by zostać striptizerką czy zakładać konto na popularnych platformach dla dorosłych" - mówiła we wspomnianym wywiadzie. "Przez ostatnie kilka miesięcy mieszkałam w namiocie, spałam w samochodzie, a czasem u obcych ludzi na kanapie" - dodała.

Louise Glover założyła zbiórkę. Na to chce uzbierać

Modelka postanowiła poprosić o pomoc obcych ludzi. Założyła zbiórkę, by zebrać dziewięć tysięcy funtów, które przeznaczy na zakup łodzi mieszkalnej. "Próbuję zebrać wystarczająco dużo pieniędzy, aby móc kupić małą łódź kabinową, na której będę mieszkać - coś suchego, bezpiecznego i prostego. Łódź nie musi być idealna, musi być tylko funkcjonalna" - możemy przeczytać w opisie zbiórki platformie GoFundMe.