Anna Starmach odeszła z "MasterChefa", z którym przez lata była kojarzona początkiem 2024 roku. Popularna kucharka wyznała później, że zdecydowała się na taki krok, gdyż musiała skupić się na swoim zdrowiu. Starmach nie kryła, że przyszło jej się mierzyć z depresją. Gwiazda TVN przestała działać w telewizji, jednak wciąż możemy ją oglądać w mediach społecznościowych. Anna zamieściła właśnie w nich post z okazji urodzin.

Anna Starmach otworzyła się przy okazji urodzin. "Nie mam ani sił, ani ochoty, ale..."

W urodzinowym wpisie Anna zdradziła, jak zamierza spędzić swoje 38. urodziny. "Sama w to nie wierzę, ale od mojej osiemnastki minęło 20 lat! Dziś są moje urodziny! Od zawsze ulubiony dzień w roku, bo kocham świętowanie, prezenty, niespodzianki i torty!" - napisała Starmach pod zdjęciem, na którym pozuje z uśmiechem na twarzy. "W tym roku jest inaczej, na wielkie celebracje nie mam ani sił, ani ochoty, ale chętnie usiądę na kanapie z kubkiem herbaty i poczytam czego mi życzycie" - dopisała dalej dość wymownie gwiazda. Na życzenia od znajomych i fanów nie musiała długo czekać.

"Aniu! Zdrówka! Bo bez tego ani rusz!", "Dalszego, pięknego i jakże szerokiego uśmiechu", "Zdrowia i rzeczywistości piękniejszej od marzeń", "Samych cudowności", "Aniu - zdrówka przede wszystkim! Czasu na zaopiekowanie się sobą i wyrwanie z każdego dnia choćby odrobiny na swoje tylko i wyłącznie potrzeby!" - mogliśmy przeczytać w sekcji komentarzy pod wpisem Starmach.

Anna Starmach opowiedziała o chorobie. "Naprawdę myślałam, że daję radę"

W grudniu 2024 roku Starmach udzieliła wywiadu, w którym otworzyła się na temat problemów zdrowotnych. Jak się okazało, kucharce przyszło się zmagać z chorobą nagle, gdy była u szczytu swojej medialnej kariery. - Naprawdę myślałam, że daję radę. Przyszedł taki dzień - nie byłam w stanie wstać z łóżka i powiedziałam mojemu mężowi 'słuchaj, ogarnij dzieci, ja nie wstanę'. To było cholernie ciężkie... że ja nagle działając na takich obrotach, robiąc tyle, nie jestem w stanie wstać z łóżka - opowiedziała Starmach w podcaście "Ładne Bebe". Więcej na ten temat możecie przeczytać w artykule: "Starmach nagle zniknęła z 'Masterchefa'. Poważna choroba jej nie odpuszcza".

