Kylie Jenner 13 maja zamieściła na Instagramie nagranie, którego główną bohaterką okazała się jej siostra - Kendall Jenner. Panie doskonale się bawiły. Po chwili stało się jasne, że Kendall szybko będzie potrzebowała odwiedzić dentystę.

Zobacz wideo Kylie Jenner ostro trenuje, by zrobić formę na lato

Kendall Jenner z ukruszonym zębem. Zobaczcie, jak zareagowała

Kylie Jenner i Kendall Jenner 12 maja wybrały się do Nowego Jorku. Wsiadły do prywatnego odrzutowca, by dotrzeć na mecz NBA i kibicować New York Knicks. Panie wyglądały tak, jakby doskonale się bawiły. W pewnym momencie doszło jednak do nietypowej stacji. Okazało się, że Kendall ukruszyła kawałek przedniego zęba. Kiedy zobaczyła jego niewielki odłamek na dłoni, nie mogła uwierzyć. Początkowo myślała, że to fragment złamanego paznokcia. Po chwili jednak zrozumiała, że się pomyliła. - Czy mój paznokieć właśnie odpadł? A może to był ząb? - pytała, nerwowo się śmiejąc.

W tym czasie Kylie już nagrywała i najpierw zrobiła zbliżenie na odłamek zęba, a następnie na odsłonięte w szerokim uśmiechu zęby 29-latki. Od razu w oczy rzuciła się wyszczerbiona jedna z "jedynek". - Kurczę, nie idziesz dziś na mecz Knicksów - powiedziała Kylie. Modelka jednak nie przestawała się śmiać. Szybko wyprowadziła siostrę z błędu, podkreślając, że nie chce zmieniać planów. - O mój Boże! Nie ma mowy - powiedziała, chichocząc. Całą sytuację zainteresowała się córka Kylie - siedmioletnia Stormi, która dopytywała, co się właściwie stało. Nagrane z zajścia trafiło na instagramową karuzelę Kylie Jenner i szybko stało się hitem.

Kylie Jenner i Timothée Chalamet bawili się na meczu

Od kwietnia 2023 roku Kylie Jenner spotyka się z jednym z najbardziej obiecujących gwiazdorów kina - chodzi o Timotheego Chalameta. Para pojawiła się 8 maja na rozdaniu nagród w Rzymie i pierwszy raz zadebiutowali wspólnie na czerwonym dywanie (zdjęcia z wydarzenia znajdziecie TUTAJ). Teraz z kolei zakochani wspólnie pokazali się publicznie na meczu NBA w Madison Square Garden. Warto w tym miejscu przypomnieć, że aktor jest zagorzałym fanem Knicksów.