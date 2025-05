Krzysztof Stanowski jest dziennikarzem i jednym z kandydatów w tegorocznych wyborach prezydenckich. Niezwiązany dotychczas z polityką dziennikarz zyskał sporo grono odbiorców, prowadząc Kanał Sportowy, a w 2024 roku stworzył własny youtube'owy Kanał Zero. Choć w mediach społecznościowych Stanowski skupia się przede wszystkim na swojej działalności zawodowej, od czasu do czasu uchyla on rąbka tajemnicy dotyczącego życia prywatnego. Dziennikarz mieszka z rodziną w pokaźnej willi w Lesznowoli pod Warszawą.

Zobacz wideo Wolny wspomina pierwsze spotkanie ze Stanowskim. Ujawnił prawdę o Kanale Zero

Krzysztof Stanowski może pochwalić się prawdziwą leśną willą. To tutaj mieszka z rodziną

Stanowski od 2009 jest żonaty z Martą Sosnowską, z którą doczekał się dwóch synów, Leona i Aleksandra. Rodzina mieszka we wsi pod stolicą, a dzięki publikowanym w mediach społecznościowych dziennikarza zdjęciom mogliśmy przyjrzeć się, jak wygląda ich posiadłość. Dom Stanowskiego robi wrażenie, gdyż jest położony na obszernej działce w malowniczym sosnowym lesie, dzięki czemu pociechy Krzysztofa mają do swojej dyspozycji w ogrodzie m.in. miejsce na boisko oraz plac zabaw. Rezydencja posiada również sporych rozmiarów parking na luksusowe samochody Stanowskiego, jak i pełen zieleni duży taras, w którym cała rodzina może się relaksować.



Przestronne wnętrze posiadłości urządzono w jasnych kolorach, z dużą liczbą drewnianych elementów. W części wspólnej możemy zobaczyć sporo okien, które wpuszczają do domu światło oraz nadają pomieszczeniom nowoczesnego charakteru.

Czy Krzysztof Stanowski ma szansę na wygranie wyborów? Wróżka postawiła sprawę jasno

Gdy w mediach gruchnęły wieści o udziale Stanowskiego w wyborach prezydenckich Plotek postanowił zapytać o szansę dziennikarza popularną Wróżkę Bezzębuszkę. Ekspertka od stawiania tarota, magii i ezoteryki wyjawiła nam, co pokazały karty. - Sama prezydentura nie jest Stanowskiemu pisana. Układ kart wskazuje na przebicie się przez jakąś barierę tajemnicy, bariery kłamstw i ujawnienie ewentualnych machlojek, jakie mogą wydarzać się na naszym skromnym politycznym poletku - stwierdziła Bezzębuszka. - Prezydentem nie będzie, ale wykona jakieś akcje i działania w celu obnażenia pewnych aspektów naszej polityki, o których nie wiemy - podsumowała w lutym bieżącego roku tarocistka.