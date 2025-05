Chociaż finał 16. edycji "Tańca z gwiazdami" już za nami, to emocje wciąż nie opadają. Szybko okazało się, że zwycięstwo Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke wywołało niemałe poruszenie nie tylko na parkiecie, ale przede wszystkim w mediach społecznościowych. Agnieszka Kaczorowska niedługo po zakończeniu show Polsatu nie kryła rozczarowania wynikiem. Gwiazda udostępniła na Instagramie relację jednego z fanów, sugerującą, że triumf Jeleniewskiej to bardziej zwycięstwo TikToka niż samego tańca.

Maria Jeleniewska znowu wbiła szpilę Agnieszce Kaczorowskiej. Aktorka nie będzie zadowolona

W odpowiedzi Jeleniewska zwróciła się bezpośrednio do Kaczorowskiej. "Aga, nie mam żalu, tylko trochę smutku. Sama wiesz, jak bardzo boli, gdy ktoś podważa twoją wartość i ciężką pracę. Zwłaszcza gdy nie zna całej drogi, jaką przeszłaś" - wyznała. Mimo dyplomatycznego tonu influencerka nie poprzestała jednak na tej odpowiedzi i zdecydowała się na kolejny ruch. Jeleniewska opublikowała na TikToku nagranie, na którym rytmicznie klaszcze w dłonie, dziękując fanom za głosy. W tle widać wyeksponowaną Kryształową Kulę, jednak największe poruszenie wywołał podpis na wideo. "Słuchajcie, podobno wygrał TikTok, więc ta kula należy też do was" - napisała, nawiązując do wcześniejszego InstaStories Kaczorowskiej. Na tym jednak nie koniec. W komentarzach pod nagraniem zwyciężczyni "Tańca z gwiazdami" rozgorzała gorąca dyskusja pomiędzy fanami obu uczestniczek. Prawdziwą burzę wywołał pewien ironiczny komentarz internauty. "Fani 'Klanu' w trakcie finału już dawno spali z racji wieku, więc no…" - napisał wielbiciel influencerki, tym samym wbijając szpilę Kaczorowskiej. Sama Jeleniewska pozostawiła przy jego opinii serduszko. Wymowna reakcja?

Agnieszka Kaczorowska opublikowała swoją odpowiedź na dramę z Marią Jeleniewską. Nie wszystkich przekonała

Kaczorowska niedługo po pierwszej odpowiedzi Jeleniewskiej próbowała studzić nastroje, tłumacząc, że jej wypowiedź została źle zinterpretowana. "Od początku było wiadomo, że ta ostatnia prosta to będzie mecz między światem kabaretu, światem TikToka/internetu i światem teatru, aktorstwa, sztuki… Każdy miał swoją wyjątkową publiczność. Każdy miał swoje mocne strony. Każdy prezentował się na wysokim poziomie. Zająć miejsce pierwsze mogła tylko jedna para. To są fakty (...)" - napisała. Nie wszystkich jednak przekonała ta odpowiedź. "Próbuję tylko zrozumieć głębię tych słów. Ty z Filipem - teatr, sztuka. Kabaret (Ada) i TikTok (Marysia) to już nie sztuka. Czyli wy tańczyliście w tym programie i przedstawialiście sztukę, a oni to co? Na akordeonie grali, a nie tańczyli? Fatalne podsumowanie tej wspólnej przygody i deprecjonowanie pozostałych uczestników" - odpisała jedna z fanek celebrytki. Na odpowiedź Kaczorowskiej nie trzeba było długo czekać. "Nie. Po prostu każdy pochodził z innego świata i gdzie indziej miał swoją publiczność. Każdy pięknie tańczył i reprezentował wysoki poziom, co też jest napisane w poście. Pozdrawiam" - opisała dosadnie aktorka.