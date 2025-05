Senyszyn w TVP nie zostawiła na Nawrockim suchej nitki. "On kręci"

Joanna Senyszyn jest jedną z kandydatek na stanowisko prezydenta Polski. Polityczka związana niegdyś z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, która zasiadała już w Sejmie oraz Parlamencie Europejskim, zyskała w ostatnich miesiącach na popularności. Wszystko za sprawą jej kampanii prezydenckiej i barwnej osobowości. Wieczorem 14 maja Senyszyn pojawiła się w "Pytaniu dnia" na antenie TVP Info, gdzie wraz z Dorotą Wysocką-Schnepf porozmawiały m.in. o sprawie kawalerki Karola Nawrockiego i samej osobie prezesa IPN. Kandydatka na prezydenta nie gryzła się wtedy w język.

Zobacz wideo Senyszyn w mocnych słowach zwróciła się do Terleckiego. "Bez chamskiego pyskowania"

Joanna Senyszyn wbiła szpilę Karolowi Nawrockiemu. "Sam fakt, że kłamał..."

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki trafił na pierwsze strony gazet na początku maja, gdy w mediach pojawiła się informacja na temat rzekomego mieszkania, które kandydat na prezydenta miał otrzymać w zamian za opiekę nad Jerzym Ż. Mężczyzna jednak wylądował w Domu Opieki Społecznej, a do tego Nawrocki przez pewien czas twierdził, że posiada tylko jedną nieruchomość. Senyszyn postanowiła szczerze powiedzieć, co sądzi o swoim kontrkandydacie.

- Teraz (PiS - red.) chyba poszedł złą drogą, bo takiego sobie kandydata wybrał, że ja jako specjalistka od marketingu politycznego uważam, że to wrogowie musieli PiS-owi doradzić tego Nawrockiego. No osobę o tak szemranej przeszłości, życiorysie, znajomościach... - skomentowała podczas rozmowy z Wysocką-Schnepf polityczka. W dalszej części programu Senyszyn dodała też, że cała sprawa wokół mieszkania Nawrockiego "mówi o tym, że on kręci". - Sam fakt, że kłamał jest już kompromitujący dla kandydata na prezydenta - oceniła dalej gościni "Pytania dnia".

Jak Joanna Senyszyn poradziła sobie na debacie prezydenckiej? Ekspertka oceniła to dla Plotka

Joanna Senyszyn, Karol Nawrocki, jak i reszta kandydatów w zbliżających się wyborach prezydenckich miała okazję zmierzyć się podczas organizowanych przed media debat. Zorganizowanemu 9 maja przez TV Republika takiem wydarzeniu przyjrzała się na prośbę Plotka ekspertka - trenerka wystąpień publicznych i Akademicka Mistrzyni Polski Debat Oksfordzkich Anna Kulma. Jak jej zdaniem poradziła sobie wtedy polityczka SLD? - Senyszyn zyskuje ostatnio sympatię młodego pokolenia, jej wypowiedzi widziane są jako bezpośrednie, łatwe do zrozumienia i zabawne - oceniła jasno specjalistka. - Ponownie zauważmy jak ważne dla Senyszyn jest korzystanie z notatek oraz jak trudno jej zmieścić się w czasie - kandydatka nie ma takiego refleksu jak pozostali. Prawie całą debatę opiera się o mównicę z rękoma blisko twarzy - pokazuje, że czuje się komfortowo, chociaż nie wygląda to zbyt dobrze w kamerze. Po około 45 sekundach pogarsza się jej wydolność, widocznie trudniej jej się mówi - dodała dalej ekspertka. Z pełną oceną wystąpień kandydatów możecie zapoznać się w artykule: "Debata w TV Republika. Spięcie na linii Hołownia-Nawrocki. Ekspertka wydała wyrok".