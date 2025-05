Moran upamiętnił Jakubiaka wzruszającym postem. Opis chwyta za serce

Michel Moran był bliskim przyjacielem zmarłego 30 kwietnia 2025 roku Tomasza Jakubiaka. Kucharze znali się m.in. z "MasterChefa" i nie kryli, że zarówno zawodowo, jak i prywatnie poza kamerami dobrze się dogadują. Gdy na początku maja przekazano informację o śmierci Jakubiaka Moran udostępnił na Instagramie poruszający wpis. Kucharz na tym jednak nie poprzestał. 14 maja, dzień po pogrzebie kolegi z programu, Michel ponownie opublikował pamiątkowe zdjęcie.

Michel Moran wspomina Tomasza Jakubiaka. Na jego profilu pojawił się kolejny pamiątkowy kadr

"Tomku! Gdzieś tam na pewno popłyniemy jeszcze raz. Love you, przyjacielu" - napisał Moran w najnowszym poście na Instagramie. Na zdjęciu możemy zobaczyć kucharza w obecności Jakubiaka, wspólnie odpoczywających na łodzi przed laty w porcie w Marsylii. Przyjaciele z "MasterChefa" przebywali wtedy na nagraniach do 12. sezonu show. Wpis francuskiego mistrza kuchni poruszył serca wielu obserwatorów, którzy zabrali głos w komentarzach. Fani nie mogą pogodzić się z odejściem Jakubiaka.

"Głodomory tęsknią", "Piękna przyjaźń", "Dobrego serca nigdy się nie zapomina", "Niewyobrażalna strata... Ciężko ująć w słowach, jak bardzo go brakuje, a przecież większość z nas znała go tylko z tv... To tylko świadczy o tym, jak bardzo był wspaniałym człowiekiem" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów.

Tak Tomasza Jakubiaka pożegnali kucharze. Na swój wyjątkowy sposób oddali mu hołd

Na pogrzebie Tomasza Jakubiaka pojawiły się tłumy bliskich zmarłemu osób, które chciały towarzyszyć mu podczas ostatniej drogi. Oprócz wspominanego już Michela Moran, z kolegą z branży postanowili pożegnać się również inni kucharze. Na uroczystościach pogrzebowych pojawili się oni ubrani w białe fartuchy, by oddać hołd Tomaszowi. Przypomnijmy też, że w ostatniej woli zmarłego przekazano, by na jego pogrzeb ubrać się właśnie na jasno lub kolorowo. Po opublikowanych w mediach zdjęciach możemy stwierdzić, że bliscy Jakubiaka dostosowali się do tej prośby. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Tłum gwiazd żegna Tomasza Jakubiaka. Na pogrzebie spełniono jego wolę".