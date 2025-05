W ostatnich dniach było bardzo głośno o Dodzie. Wokalistka wypuściła własną linię produktów, które mają pomagać osobom dotkniętym Hashimoto. - Wiele lat temu zdiagnozowano u mnie Hashimoto. Nie wzięłam ani jednego leku, postanowiłam wyleczyć się tylko i wyłącznie metodą niekonwencjonalną, a właściwie jedyną skuteczną moim zdaniem - bardzo zdrową dietą i suplementami - opowiadała na jednym z nagrań. Suplementy Dody wywołały wielkie kontrowersje, o czym przeczytacie tutaj. Wygląda jednak na to, że wokalistka nie ma zamiaru przejmować się słowami krytyki.

Wanda Rabczewska wspomniała o produktach Dody. "Masz swoje suplementy, więc chyba nie będziemy kupować"

Doda jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwują ponad dwa miliony użytkowników. To właśnie na tej platformie wokalistka wrzuciła filmik ze swoją mamą. Na opublikowanym nagraniu Doda trzymała w ręce jajko. - Dostałam od ciebie jajko na twardo z Ciechanowa i co chcesz w zamian? - zapytała piosenkarka. - Perfumy, daj mi wreszcie te swoje perfumy - powiedziała Wanda Rabczewska i wspomniała także o produkcie z linii Dody dla swojego męża. - Masz swoje suplementy, więc chyba nie będziemy kupować - dodała zadowolona mama wokalistki. Słowa Wandy Rabczewskiej bardzo rozbawiły jej córkę, która zaczęła się śmiać na nagraniu.

Ewelina Lisowska ostro o produktach Dody. "Ja nie mogę tego słuchać"

Ewelina Lisowska postanowiła zabrać głos na TikToku i opublikowała nagranie, na którym zwróciła się do wokalistki. Wspomniała o jej produktach. - Żelki, które mają zaleczyć Hashimoto... Sorry, Dorota, ale ja nie mogę tego słuchać. Jako osoba, która ma Hashimoto i niedoczynność tarczycy, mam dosyć słuchania ludzi niekompetentnych, którzy wypowiadają się na temat mojej choroby. Jeżeli jesteś chory, chora, to idziesz przede wszystkim do lekarza (...). Ostatnio tyle się mówi o szkodliwych treściach w internecie, a najbardziej szkodliwe jest wmawianie przewlekle chorym ludziom, że mogą wyleczyć się sami - powiedziała do kamery piosenkarka.