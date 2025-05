Atmosfera po finale "Tańca z gwiazdami" wciąż jest żywa. Chociaż zwycięstwo Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke zostało ogłoszone w niedzielę 11 maja, to spore emocje wywołała sytuacja, która wydarzyła się poza parkietem. Po finale Agnieszka Kaczorowska nie ukrywała rozczarowania wynikiem. Na Instagramie aktorka udostępniła komentarze fanów sugerujące, że zwycięstwo rywalki to nie triumf tańca, lecz mediów społecznościowych. Na odpowiedź zwyciężczyni programu nie trzeba było długo czekać.

Maria Jeleniewska opublikowała zaskakujące nagranie. Przytyk w stronę Agnieszki Kaczorowskiej?

Maria Jeleniewska, odpowiadając Agnieszce Kaczorowskiej, starała się zachować dyplomatyczny ton i apelowała o zakończenie podziałów. "Nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych, niech taniec dalej łączy, a nie dzieli. Hejt nie jest opinią, a udostępnianie go nie jest naturalne" - wyznała. Wkrótce potem sama Kaczorowska zdecydowała się zabrać głos, wyjawiając, że jej wpis nie był przytykiem, a odnosił się jedynie do grupy odbiorczej rywalki. "Nie. Po prostu każdy pochodził z innego świata i gdzie indziej miał swoją publiczność. Każdy pięknie tańczył i reprezentował wysoki poziom, co też jest napisane w poście" - wyznała. Na tym jednak nie koniec. Teraz Jeleniewska postanowiła po raz kolejny zabrać głos. Tym razem za pomocą TikToka. Influencerka opublikowała nowe nagranie, w którym podziękowała fanom za wsparcie i oddane głosy. Na wideo możemy zobaczyć, jak Jeleniewska rytmicznie klaszcze w dłonie, a w tle widać wyeksponowaną Kryształową Kulę. Uwagę zwraca jednak podpis. "Słuchajcie, podobno wygrał TikTok, więc ta kula należy też do was" - napisała Maria, nawiązując do kontrowersyjnego InstaStories Agnieszki Kaczorowskiej.

Agnieszka Kaczorowska tłumaczy się z konfliktu z Marią Jeleniewska. Dosadnie odpowiedziała na krytykę

Niedługo po tym, jak Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie komentarze od fanów, w których część dawała wyraz przekonaniu, że to ona powinna zwyciężyć, aktorka zdecydowała się odpowiedzieć na krytykę. "Od początku było wiadomo, że ta ostatnia prosta to będzie mecz między światem kabaretu, światem TikToka/internetu i światem teatru, aktorstwa, sztuki..." - wyznała w sieci. Przekonuje was takie tłumaczenie?

