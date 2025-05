Za nami emocjonujący finał 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Chociaż Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz od jakiegoś czasu typowani byli na zwycięzców, to Kryształowa Kula trafiła w ręce Marii Jeleniewskiej i jej partnera Jacka Jeschke. Po finale Kaczorowska i Gurłacz bardzo szybko zniknęli za kulisami i nie chcieli wychodzić do fanów. Mówiono, że tancerka jest niezwykle rozczarowana wynikiem. Dopiero przed północą zdecydowała się opublikować wpis w mediach społecznościowych, z którym możecie zapoznać się tutaj. Jak donosi jeden z portali, to nie koniec przykrych wydarzeń, które ostatnio działy się w życiu Kaczorowskiej.

Zobacz wideo Wygoda o przemianie Kaczorowskiej. Padło zaproszenie!

Agnieszka Kaczorowska straciła ważny kontrakt. "Nie mamy w naszej ofercie takiego wyjazdu"

Jak donosi portal ShowNews, Agnieszka Kaczorowska straciła ostatnio jeden z ważnych kontraktów. Tancerka wraz z jednym z biur podróży planowała organizować wyjazdy na Bali, gdzie chciała prowadzić warsztaty taneczne. To było jej wielkim marzeniem i miało być krokiem milowym w jej karierze. Jak się jednak okazuje, kontrakt został zerwany i tym samym z ambitnych planów nic nie wyjdzie.

Na ten moment nie mamy już w naszej ofercie wyjazdu organizowanego z Agnieszką, natomiast jak najbardziej zapraszamy na inne nasze wyjazdy

- poinformowało biuro podróży w rozmowie z portalem ShowNews.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz spotkali się po finale. Nie brakowało wzruszeń

"Taniec z gwiazdami" zakończył się 11 maja, ale emocje po finale nadal nie słabną. Jak się okazuje, już dzień po zakończeniu programu Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz postanowili się spotkać i przygotować niespodziankę dla fanów. Para podczas realizacji programu bardzo się polubiła. Tym razem wyskoczyli razem na miasto i w ogródku nagrali wspólną relację, którą opublikowali na Instagramie.

To znowu my. Jest wtorek. Godzina... Na moim 10:42, trzy. A to my. Para nr 8. Nie na sali już

- podkreślił duet. Filip Gurłacz zaczął dziękować wszystkim fanom, produkcji "Tańca z gwiazdami". Zwrócił się także do Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeschke. Na tym nie koniec, bo nagle zdecydował się podziękować swojej tanecznej partnerce, która tak doskonale przeprowadziła go przez cały program. - Ja jeszcze publicznie, krótko, bo ty wiesz, ale ja ci dziękuję. Ja ci bardzo dziękuję. To był taki kosmos, jak ktoś mnie wziął z mojego świata i wrzucił mnie do domu. To było moje akwarium. Czułem się jak ryba w wodzie od pierwszego dnia. To będzie kosmiczne wrócić do siebie - podsumował Gurłacz. Więcej o relacji Kaczorowskiej i Gurłacza przeczytasz tutaj: Kaczorowska i Gurłacz spotkali się po "TzG". Zaczęli nadawać we wtorek o 10:43