Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się na kupno posiadłości pod Warszawą, gdzie para postanowiła stworzyć wspólny dom. Zakochani wybrali nieruchomość z rynku wtórnego, w której przeprowadzili generalny remont. Poszczególnymi etapami na bieżąco dzielili się z fanami w mediach społecznościowych. Para wybrała budynek konstrukcją przypominający niewielki dworek, którego balkony poparte są dużymi kolumnami. Prezenterzy mają dostęp do dużego ogrodu. Katarzyna Cichopek właśnie pokazała, jak spędza czas wolny. Prezenterka pochwaliła się także nowym członkiem rodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel o relacjach z byłą żoną: "Nie mamy kontaktu. Czasem pójdzie jakiś mail"

Katarzyna Cichopek pokazała, jak spędza czas wolny poza telewizyjnym studiem

Posiadłość Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, która znajduję się około pół godziny drogi samochodem od Warszawy, otoczona jest drzewami, co z pewnością zapewnia parze komfort i poczucie bezpieczeństwa. Na terenie posiadłości znajduje się także oddzielny budynek, w którym ulokowany jest garaż i pomieszczenia gospodarcze. Para ma dostęp do dużego ogrodu, więc jeśli tylko sprzyja temu pogoda, jest to idealne miejsce do ładowania baterii między kolejnymi zobowiązaniami zawodowymi. Prezenterka właśnie udostępniła na InstaStories kilka ujęć z ogrodu. Para ma także dostęp do obszernego tarasu, na którym znajdują się stoliki i wygodne wiklinowe fotele. Jak widać na zdjęciach, Katarzyna Cichopek już korzysta z pogody i pracuje na tarasie.

Na tym jednak nie koniec, bo celebrytka pochwaliła się też fragmentami z wnętrza dworku. Widać, że podłogi są drewniane, a ściany białe. Na tych nie brak eleganckich elementów ze sztukaterii. To, co jednak zwraca największą uwagę to piec typu koza, który znajduje się w salonie. Dodatek robi wrażenie i dodaje klimatu.

Tak mieszkają Kurzopki. Zobacz zdjęcia z ich ogrodu i domuOtwórz galerię

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pochwalili się nowym członkiem rodziny. "Nowy zawodnik"

Na ujęciach z ogrodu opublikowanych przez Katarzynę Cichopek można dostrzec także bawiące się w ogrodzie psy. Para niedawno dołączyła do swojej rodziny nowego czworonoga - owczarka niemieckiego, który otrzymał imię Maximus. "Nowy zawodnik w naszej drużynie" - pochwaliła się ostatnio w mediach społecznościowych celebrytka. Piesek jest już drugim zwierzęciem w rodzinie i dołączył do 11-letniego owczarka Bono. Pieski już korzystają razem z uroków dużego ogrodu i wygląda na to, że już się polubiły.