13 maja odbył się pogrzeb Tomasza Jakubiaka. Ceremonia zgromadziła rodzinę, przyjaciół oraz wszystkich, którzy chcieli oddać hołd kucharzowi. Prócz poruszających przemówień w trakcie mszy i na cmentarzu, uwagę zwracał również sam grób, nad którym zgromadziły się tłumy. Miejsce spoczynku Jakubiaka zostało starannie przygotowane, a jego widok wyciska łzy.

Tomasz Jakubiak spoczął w Warszawie. Jego grób utonął w kwiatach

Po pogrzebie Tomasza Jakubiaka na jego grobie żałobnicy zastali wzruszający widok. Na miejscu spoczynku kucharza jest mnóstwo kwiatów, wieńców, zniczy oraz świec. Można się doszukać także symbolicznych akcentów, oddających charakter kucharza i oddanie pasji, jaką było gotowanie. Zdjęcia grobu Tomasza Jakubiaka znajdziesz tutaj:

Wśród osób przemawiających na cmentarzu znalazła się Odeta Moro. We wspomnieniu przywołała dzieciństwo Jakubiaka oraz jego drogę zawodową. - Żegnaj braciszku, do zobaczenia! - podsumowała. Na miejscu nie mogło zabraknąć także Wojciecha Modesta Amaro. Znany restaurator zwrócił się do kolegi po fachu, aby nadal opiekował się najbliższymi. - (...) Ja poznałem go na drodze cierpienia. Połączyła nas przyjaźń oparta na prostych odruchach serca. (...) Czuwaj teraz nad swoją rodziną, oni tego potrzebują. Ty wiesz, bo kochasz, a oni kochają ciebie. Do zobaczenia w niebie - zakończył Amaro.

Na miejscu odczytano także przejmujące pożegnanie siostry Tomasza Jakubiaka, Joanny. "Ciężko mi bez ciebie oddychać. Bycie twoją siostrą było przygodą, niezwykłą i niepowtarzalną - taką, która nie ma prawa się powtórzyć. Ciebie już nic nie boli, nas dopiero zaczyna. Żegnaj braciszku, Tomku" - przekazano w imieniu siostry kucharza.

Tomasza Jakubiaka pożegnały tłumy. Wśród żałobników Rogalska, Amaro, Markowska i Ładocha

Na pogrzebie Tomasza Jakubiaka pojawiło się wiele znanych osób, które chciały oddać mu ostatni hołd. Wśród nich była bliska przyjaciółka kucharza - Daria Ładocha, ubrana w jasny, beżowy płaszcz i kolorową apaszkę. W uroczystości wzięła udział także Marzena Rogalska, która miała na sobie różową koszulkę i jasne spodnie. Nie zabrakło również Krzysztofa Skórzyńskiego, który - podobnie jak inni - spełnił wolę zmarłego, wybierając pogodny strój. W tłumie żałobników dostrzeżono także Michela Morana w beżowym garniturze i charakterystycznych limonkowych trampkach. Wśród obecnych znaleźli się również Damian Kordas, Patrycja Markowska z mężem oraz Wojciech Modest Amaro.