W finale 16. edycji programu "Taniec z gwiazdami" zwyciężyli Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, pokonując Agnieszkę Kaczorowską i Filipa Gurłacza. Rywalizacja była bardzo zacięta, a po ogłoszeniu wyników w internecie zawrzało - pojawiło się wiele komentarzy, zarówno wspierających, jak i krytykujących werdykt. Aktorka "Klanu" udostępniła na Instagramie opinie fanów, z których niektóre sugerowały, że to ona powinna wygrać, a decyzja widzów była niesprawiedliwa. W jednej z wypowiedzi padło nawet stwierdzenie, że "wygrał TikTok", nie taniec, co wielu odczytało jako zarzut pod adresem Jeleniewskiej, znanej z aktywności w mediach społecznościowych. Choć wpisy Kaczorowskiej nagle zniknęły z InstaStories, tancerka nie zamierza ucinać trwającej afery. Teraz wdała się w dyskusję z internautką.

Agnieszka Kaczorowska tłumaczy się z afery z Marią Jeleniewską. Dosadnie odpowiedziała internautce

Zdanie napisane przez Agnieszkę Kaczorowską w jednym z ostatnich postów na Instagramie nie przeszło bez echa. "Od początku było wiadomo, że ta ostatnia prosta to będzie mecz między światem kabaretu, światem TikToka/internetu i światem teatru, aktorstwa, sztuki..." - napisała tancerka, a chwilę potem w sieci rozpętała się burza. Jedna z internautek nie kryła zniesmaczenia tym, co przeczytała.

"Próbuję tylko zrozumieć głębię tych słów. Ty z Filipem, teatr sztuka. Kabaret (Ada) i TikTok (Marysia) to już nie sztuka. Czyli wy tańczyliście w tym programie i przedstawialiście sztukę, a oni to co? Na akordeonie grali, a nie tańczyli? Fatalne podsumowanie tej wspólnej przygody i deprecjonowanie pozostałych uczestników" - napisała internautka pod postem Kaczorowskiej. Komentarz doczekał się odpowiedzi ze strony tancerki.

Nie. Po prostu każdy pochodził z innego świata i gdzie indziej miał swoją publiczność. Każdy pięknie tańczył i reprezentował wysoki poziom, co też jest napisane w poście. Pozdrawiam

- odparła Kaczorowska internautce.

Maria Jeleniewska przerywa milczenie po kontrowersyjnych wpisach Agnieszki Kaczorowskiej. Nie kryje żalu

Maria Jeleniewska także nie pozostawiła bez komentarza słów Kaczorowskiej sugerujących, jakoby wygrał TikTok, a nie taniec. Nie kryła żalu po tym, co zobaczyła w mediach społecznościowych tancerki. W poście na Instagramie podziękowała Agnieszce i Filipowi za wspólny finał i ich zaangażowanie, ale też odniosła się do kontrowersyjnych wpisów. "Aga, nie mam żalu, tylko trochę smutku. Sama chyba wiesz, jak bardzo boli, gdy ktoś podważa twoją wartość i ciężką pracę, zwłaszcza gdy nie zna całej drogi, jaką przeszłaś. (...) Nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych, niech taniec dalej łączy, a nie dzieli. Hejt nie jest opinią, a udostępnianie go nie jest naturalne" - skwitowała.