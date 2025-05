Rafał Trzaskowski i jego żona Małgorzata od lat otwarcie mówią o swoim podejściu do religii i Kościoła. W jednym z wywiadów żona kandydata na prezydenta przyznała, że kiedyś wraz z mężem regularnie chodzili do kościoła i wzięli ślub kościelny, jednak z czasem zaczęli tracić zaufanie do tej instytucji. Zaowocowało to decyzją o nieposłaniu ich syna do komunii.

Rafał Trzaskowski nie posłał dziecka do komunii. Jego pociechy same zadecydują o podejściu do wiary i Kościoła

Powodem rozczarowania - jak tłumaczyła Trzaskowska w wywiadzie udzielonym w 2020 roku - był brak reakcji Kościoła na ważne społeczne wydarzenia, m.in. protesty matek dzieci z niepełnosprawnościami, ograniczanie praw kobiet czy problemy z niezależnością sądownictwa. Szczególnie krytyczna była wobec milczenia duchowieństwa w kwestii pedofilii i szerzącego się języka nienawiści. - Instytucja Kościoła mnie rozczarowała, kiedy jej przedstawiciele nie zabierali głosu, gdy PiS demontował system sądowniczy i atakował sędziów, gdy w Sejmie protestowały matki z niepełnosprawnymi dziećmi, gdy przez arogancję i próbę zabrania nam naszych praw, zmuszono nas, kobiety, do masowych "czarnych protestów", gdy w przestrzeni publicznej rozgościł się język podziału i nienawiści. O rozliczeniu z pedofilią nawet nie wspomnę - mówiła Małgorzata Trzaskowska w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

W efekcie Trzaskowska razem z mężem postanowili, że nie będą zmuszać swoich dzieci do uczestnictwa w praktykach religijnych - chcą, by samodzielnie, jako dorośli, zdecydowali o swojej wierze. Ich syn nie przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej, co potwierdził sam Rafał Trzaskowski.

Moja córka była u komunii świętej, natomiast syn rzeczywiście nie był u komunii świętej

- odpowiedział jakiś czas temu polityk.

Rafał Trzaskowski od 2002 roku jest mężem Małgorzaty Trzaskowskiej. Ile mają dzieci?

Rafał Trzaskowski i Małgorzata Trzaskowska poznali się podczas studiów w Kolegium Europejskim w Natolinie. Pięć lat późnej, czyli w 2002 roku byli już małżeństwem. Razem doczekali się dwójki dzieci: Aleksandry, która przyszła na świat w 2004 roku oraz Stanisława, który urodził się w 2009 roku. Choć kandydat na prezydenta rzadko pokazuje swoje pociechy, chroniąc ich prywatność, wiadomo, jakie podejście do wychowania ich dzieli z żoną Małgorzatą. - Wychowujemy je zgodnie z zasadą "Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe". Gdyby ludzie przestrzegali tej reguły, nie mielibyśmy tyle hejtu i przemocy. Uczę je wrażliwości na innych, żeby zauważały biedę i pokrzywdzonych - wyznała Małgorzata Trzaskowska w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".