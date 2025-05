To oni będą zadawać pytania kandydatom. Sztaby musiały protestować

12 maja o godzinie 20 odbędzie się debata prezydencka organizowana wspólnie przez TVP, TVN i Polsat, która zostanie podzielona na dwa główne bloki: politykę krajową i zagraniczną. Przedmiotem debaty publicznej jest nie tylko to, jak zaprezentują się poszczególni kandydaci. Emocje wzbudza także wybór dziennikarzy. Tym razem spotkanie poprowadzi trójka specjalistów: Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Piotr Witwicki (Polsat News) oraz Radomir Wit (TVN24). Co o nich wiadomo?

Dorota Wysocka-Schnepf poprowadzi debatę prezydencką w TVP. Kim jest dziennikarka, przeciwko której protestowały sztaby?

Dorota Wysocka-Schnepf została wybrana jako jedna z prowadzących nadchodzącą debatę prezydencką organizowaną przez TVP, TVN i Polsat. Decyzja ta wywołała kontrowersje - kilka komitetów wyborczych otwarcie zaprotestowało przeciwko jej udziałowi, zarzucając dziennikarce brak obiektywizmu. Wysocka-Schnepf urodziła się 4 października 1970 roku w Jeleniej Górze. Choć ukończyła inżynierię środowiska, wybrała dziennikarstwo i od wielu lat związana jest z Telewizją Polską, choć z przerwami. Przez długi czas była jedną z głównych twarzy stacji - prowadziła "Wiadomości", a także pracowała jako korespondentka w Stanach Zjednoczonych. Znana jest również z autorskich programów publicystycznych, takich jak "Kwadrans po ósmej", "Z refleksem" czy "Polityka przy kawie". W 2016 roku po opuszczeniu TVP współpracowała z "Gazetą Wyborczą", gdzie tworzyła materiały wideo o tematyce politycznej. Do Telewizji Polskiej wróciła w 2024 roku i obecnie prowadzi kilka programów: "Rozmowy niesymetryczne" w TVP Info, a także "Pytanie dnia" - emitowane tuż po głównym serwisie informacyjnym "19.30".

Wysocka-Schnepf jest żoną Ryszarda Schnepfa - dyplomaty z wieloletnim doświadczeniem, który pełnił m.in. funkcje ambasadora Polski w USA, Hiszpanii, Urugwaju i Kostaryce, a także piastował wysokie stanowiska w kancelarii premiera i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Doczekali się dwójki dzieci: Antoniny, urodzonej w 2009 roku oraz syna Maximiliana, który przyszedł na świat rok później.

Piotr Witwicki będzie współprowadzić finałową debatę prezydencką. Ma już w tym doświadczenie

Finałową debatę prezydencką poprowadzi także Piotr Witwicki. Nie będzie to jego debiut w tej roli - wcześniej miał już okazję moderować debatę przedwyborczą w Końskich. Dziennikarz urodził się 22 grudnia 1982 roku we Włocławku. Choć dziś zajmuje wysokie stanowisko w telewizji Polsat jako dyrektor pionu informacji i publicystyki, jego droga do dziennikarstwa nie była typowa. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a karierę w mediach rozpoczął jeszcze na studiach. Piotr Witwicki jest mężem Darii Wąsiewskiej, dziennikarki stacji Wydarzenia24.

Radomir Wit w trójce prowadzących debatę w TVP. Kim jest dziennikarz kojarzony z sejmowych korytarzy?

Radomir Wit, reporter TVN24, znalazł się w gronie prowadzących debatę prezydencką 12 maja 2025 roku - obok Doroty Wysockiej-Schnepf z TVP i Piotra Witwickiego z Polsatu. Choć dziennikarz bardzo chroni swoją prywatność, wiadomo, że urodził się w 1991 roku we Wrocławiu i ukończył politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w mediach rozpoczął jeszcze jako student, najpierw w Radiu Traffic FM, a następnie w Radiu ZET, gdzie prowadził audycje muzyczne i informacyjne, a także kierował działem wideo. Po krótkim epizodzie w TVP Info, w 2016 roku dołączył do TVN24, gdzie zdobył uznanie jako sejmowy korespondent i autor programów przybliżających młodszym odbiorcom realia polskiej polityki takich jak "Sejm Wita" czy "#BezKitu"

W 2023 roku Wit wydał książkę "Sejm Wita", opartą na własnych doświadczeniach pracy dziennikarskiej w Sejmie. Jest laureatem nagrody TVN24 za najlepszą relację polityczną w 2020 roku oraz był nominowany do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego w 2016 roku.