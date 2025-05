W kwietniu media obiegły niepokojące informacje na temat zdrowia Joanny Kołaczkowskiej. Znana artystka kabaretowa zmaga się z chorobą nowotworową. Bliscy aktorki z Kabaretu Hrabi oraz przyjaciele z branży postanowili zareagować - podjęli decyzję, by zorganizować ogólnopolską trasę koncertową zatytułowaną "Potemowe piosenki". Całkowity dochód z koncertów zostanie przeznaczony na leczenie artystki. W programie "Dzień dobry TVN" znajomi 58-latki ujawnili kulisy przedsięwzięcia. Padły poruszające słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Olejnik wyznała, że ma raka. Małgorzata Rozenek-Majdan zwraca uwagę na ważną rzecz

Joanna Kołaczkowska choruje na raka. Kabaret Hrabi wyruszy w krótką trasę. "Będziemy mogli jej pomóc"

Krótko po informacji o diagnozie, kabaret Hrabi poinformował, że z powodu choroby Joanny Kołaczkowskiej zawiesza swoją działalność do końca sierpnia 2025 roku. Stało się to mimo że artystka nalegała, aby kontynuowali trasę bez niej. Jak podkreślili członkowie grupy, Kołaczkowska jest nie tylko ważną częścią zespołu, ale wręcz jego sercem, dlatego nie wyobrażają sobie dalszych występów bez niej. Zanim jednak zrobią przerwę, postanowili się przełamać i zagrać kilka wyjątkowych koncertów w ramach trasy "Potemowe Piosenki" - w Zabrzu, Gdańsku i Warszawie, z których dochód przekażą na wsparcie walki artystki z rakiem. Więcej na ten temat członkowie kabaretu opowiedzieli w reportażu dla "Dzień dobry TVN". - Jesteśmy w stanie wszystko dla niej zrobić. Aśka to jest żołnierz, człowiek absolutnie oddany sztuce - wyznał Dariusz Kamys w materiale.

Jak przyznał Marcin Kołaczkowski, reżyser trasy, decyzja o zawieszeniu działalności była bardzo trudna dla całego zespołu. - W pierwszym odruchu chcieliśmy to wszystko odwołać, że to niemożliwe, niewykonalne bez Aśki. (...) Jest takim tytanem sceny, że jej się nie da zastąpić - przyznał. - To, co uda się zebrać w czasie tych koncertów, będzie w całości przeznaczone na leczenie Aśki. W ten sposób będziemy mogli jej pomóc - dodał Artur Andrus.

Joanna Kołaczkowska otrzyma wsparcie od przyjaciół. Na scenie m.in. Maciej Stuhr i Szymon Majewski

W trakcie koncertów towarzyszących trasie kabaretu Hrabi na scenie pojawią się również cenieni i lubiani artyści. Wśród nich znajdą się m.in. Artur Andrus, Maciej Stuhr, Olga Szomańska oraz Szymon Majewski, którzy wspólnie z kabaretem Hrabi chcą okazać wsparcie Joannie Kołaczkowskiej. - Teraz to my jesteśmy dla niej, bo tyle lat ona była dla nas - wyznał Szymon Majewski w "Dzień dobry TVN".