Wraz z początkiem maja wystartował sezon weselny. Czas ten nie należy do najłatwiejszych dla zaproszonych gości - wielu z nich głowi się bowiem, ile wypada dać młodej parze w kopercie. Jakie zdanie w tej kwestii mają celebryci? Głos zabrał Wojciech Gola i śmiało zdradził, iloma banknotami wypełniłby kopertę, gdyby żenił się jego przyjaciel. Ta kwota zwala z nóg.

Wojciech Gola podarowałby w prezencie ślubnym zawrotną sumę. Podał konkretną liczbę

Wojciech Gola udzielił ostatnio wywiadu, podczas którego wyznał, ile pieniędzy dałby w prezencie ślubnym najbliższemu przyjacielowi. Jego deklaracja mogła zaskoczyć wiele osób. - Dla przyjaciela, którego znam całe życie? Mam takich przyjaciół. Od pięciu do dziesięciu tys. To jest wesele, to jest coś wielkiego - powiedział Pomponikowi. W tej samej rozmowie dał do zrozumienia, że rzucił taką sumą nie bez powodu. Stwierdził, że ma znajomych, którzy w pełni zasłużyli sobie na hojność z jego strony. - Mało kto ma takich przyjaciół. Ja jestem dumny z tego. No to taki przyjaciel zasługuje - podsumował.

Podczas wywiadu z Pomponikiem influencer został zapytany o dalsze plany względem partnerki, Sofii Siwok. Czy w ich rozmowach pojawia się temat ślubu? - Na ten moment się nie pojawia, ale zobaczymy, co będzie - odparł.

Wojciech Gola o związku z młodszą ukochaną. Poruszył temat plotek

Temat związku Wojciecha Goli z 15 lat młodszą Sofią Siwok od wielu miesięcy rozgrzewa media. Choć para chętnie pokazuje się razem publicznie i nie ukrywa swojej relacji, to właśnie spora różnica wieku pomiędzy nimi budzi największe emocje. W 2024 roku influencer był gościem podcastu Żurnalisty. 36-letni współtwórca Fame MMA przyznał, że nie spodziewał się aż tak dużego zainteresowania i krytyki ze strony internautów. - Dla mnie jest to dziwne. Żyjemy w XXI wieku. Myślałem, że ta tolerancja jest dużo większa na tego typu sprawy i zaskoczyło mnie to bardzo, że na kimś robi wrażenie 15-letnia różnica - tłumaczył w podkaście. - Ja mam teraz trzydzieści pięć lat, Sofi skończyła dwadzieścia lat kilka dni temu. Jeśli ona miałaby dwadzieścia lat, a ja miałbym pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt, to już by było dużo, że to jest starszy gość. A czy ja jestem takim dziadkiem? Ja nie czuje tej różnicy wieku - wyznał Gola. Czytaj więcej: Wojtek Gola ma młodszą o 15 lat partnerkę. Odniósł się do krytyki. "Czy ja jestem dziadkiem?"