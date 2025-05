Chociaż dzisiaj Patrycja Markowska spełnia się nie tylko muzycznie, ale również jako szczęśliwa żona, to kiedyś była nieszczęśliwie zakochana. Gwiazda w rozmowie z Żurnalistą wróciła pamięcią do burzliwego okresu młodości. Okazuje się, ze przez nieszczęśliwą młodzieńczą miłość artystka nabawiła się niemałych problemów.

REKLAMA

Zobacz wideo Pamiętacie te związki?

Patrycja Markowska przed laty zakochała się w przestępcy. Wysyłała listy do więzienia

Patrycja Markowska opowiedziała o sytuacji sprzed lat, kiedy jako nastolatka zakochała się w znacznie starszym mężczyźnie. Miał on wtedy 25 lat i przebywał w więzieniu, co jednak nie zniechęciło młodej Patrycji do utrzymywania kontaktów. Przyszła gwiazda zaczęła regularnie wysyłać do mężczyzny listy miłosne, będąc pod wrażeniem jego urody, wrażliwości i trudnej przeszłości.

To było platoniczne. Ja wtedy bardzo się zakochałam w takim łobuziaku, on był piękny i też wydawał mi się taki wrażliwy i ekstra, Miał ciężkie dzieciństwo, więc mnie to bardzo wzruszało (…). Ja byłam gówniarą i widział, że za nim latam, ale nigdy nie przekraczał granic, więc był takim romantycznym łobuziakiem

- wyjawiła. Cała historia nabrała jednak powagi, gdy sprawę odkrył jej ojciec, Grzegorz Markowski. - W końcu tata się dowiedział i miałam straszny dym. Dałam mu list do wysłania. Nie wpadłam na to, że przeczyta gdzie. I wpadł w nocy do mnie do pokoju, wydarł się, że chyba oszalałam, że piszę do aresztu śledczego - wyznała. Jak jednak po czasie okazało, obiekt westchnień wokalistki nie traktował jej poważnie.

Później okazało się, że ma dorosłą dziewczynę, a ja pewnie byłam taką muchą, która koło niego krążyła

- podsumowała Markowska.

Patrycja Markowska jest jedną z gwiazd festiwalu w Opolu. Zobaczymy ją podczas konkursu "Premier"

Niedawno stacja TVP wyjawiła, jacy artyści pojawią się na 62. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu podczas koncertu "Premier". Jeśli jesteście fanami Patrycji Markowskiej, to już 13 czerwca będziecie mogli zobaczyć ją na scenie. Kto jeszcze weźmie udział w wydarzeniu? O nagrody powalczą także Paulla, Pectus, Mateusz Ziółko, Poparzeni Kawą Trzy, Bovska, Dominik Dudek, Sound'n'Grace, Katarzyna Żak oraz zwyciężczyni 15. edycji "The Voice of Poland" Anna Iwanek. Więcej przeczytasz tutaj: To oni wystąpią w Opolu! Nie brakuje wielkich powrotów i niespodzianek