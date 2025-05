"Tańca z gwiazdami" już za nami, ale emocje zdecydowanie jeszcze nie opadły. W wyemitowanym 11 maja odcinku Kryształową Kulę zgarnęli Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, choć zdaniem wielu widzów wygrana należała się Agnieszce Kaczorowskiej i Filipowi Gurłaczowi. Aktor podczas finału mógł liczyć na dodatkowe wsparcie. W polsatowskim studiu obecna była jego żona Małgorzata Patryn-Gurłacz, która udzieliła mediom kilku krótkich wywiadów.

Małgorzata Patryn-Gurłacz o Agnieszce Kaczorowskiej. Nie była wylewna

Małgorzata Patryn-Gurłacz zgodziła się porozmawiać m.in. z dziennikarką Jastrząb Post Karoliną Motylewską. Żona Filipa Gurłacza, która również jest aktorką, wyjawiła w rozmowie m.in., że powoli przygotowuje się do powrotu do pracy, jednak na razie skupia się jeszcze na opiece nad młodszym dzieckiem. Dziennikarka zapytała także Patryn-Gurłacz o to, czy polubiła Agnieszkę Kaczorowską. - Wiesz co, nie znamy się prywatnie tak, że mogłabym powiedzieć, że polubiłam - mówiła spuszczając wzrok. - Jest okej. Spotkałyśmy się kilka razy no i tyle, spoko jest - dodała. Jej wypowiedź nie do końca przekonała internautów. "Wypowiedź mówi wszystko i nie potrzeba żadnego komentarza. Te kwiaty od męża, to dla mnie przeprosiny za wszystko", "Chyba nie polubiła", "Wymowne" - pisali pod fragmentem wywiadu zamieszczonym na TikToku. Znajdziecie go na końcu artykułu.

Małgorzata Patryn-Gurłacz nie miała łatwo. Odniosła się do plotek o romansie męża

W innym wywiadzie żona Gurłacza została zapytana o krążące od miesięcy plotki na temat jej męża i Agnieszki Kaczorowskiej. - Nie było to łatwe i przyjemne. Unikałam trochę wchodzenia w szczegóły i otwierania tych drzwi. (...) Nie jest to czymś, co warunkuje moje życie i codzienność, ale rzeczywiście cały format tego typu charakteryzuje się tym, że łatwo nie jest i wymaga wielu wyrzeczeń. Przynosi też rzeczy piękne, ale takie często kosztują - powiedziała Pomponikowi. Wygląda jednak na to, że u pary wszystko w porządku. W tej samej rozmowie aktorka zdradziła, że niebawem wybiera się z mężem na zasłużony urlop. - Ja jestem pełna zaufania do Filipa (...) Pojedziemy na wakacje za chwilę. Myślę, że Filip powinien się zregenerować fizycznie i głowa musi przestać pracować na pełnych obrotach - mogliśmy usłyszeć.