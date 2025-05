11 maja odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia tegorocznego konkursu Eurowizji. Na wydarzeniu w Bazylei pojawiła się Justyna Steczkowska, która podczas tegorocznego konkursu będzie reprezentować Polskę z utworem "Gaja". Wokalistka wystąpiła na wydarzeniu w czerwonej sukni składającej się z dopasowanego gorsetu i od razu skupiła na sobie wzrok wszystkich, a o jej kreacji już rozpisują się światowe media. Zapytaliśmy, co o stroju wokalistki sądzi znana projektantka Ewa Minge.

"Taniec z gwiazdami". Ewa Minge oceniła kreację Justyny Steczkowskiej. "Świat będzie o niej mówił"

Ewa Minge już od lat 90. prężnie rozwija własną markę modową. Projektantka ma na tym polu ogromne osiągnięcia zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jej kolekcje można było oglądać w największych światowych stolicach mody. Minge pojawiła się na finale "Tańca z gwiazdami". Nasza reporterka Weronika Zając miała okazję podpytać znawczynię mody, co sądzi o krwistoczerwonym i stroju Justyny Steczkowskiej, w który pojawiła się na turkusowym dywanie przed rozpoczęciem Eurowizji. Minge powiedziała, że bardzo dobrze zna się ze Steczkowską i miały już okazję ze sobą współpracować. - Bardzo lubię Justynę. Ona się kiedyś u mnie ubierała nawet i znamy się prywatnie, lubimy - zaczęła. W dalszej części wypowiedzi podkreśliła, że wybór takiego stroju na tę okazję był strzałem w dziesiątkę i o wokalistce z pewnością będą mówiły światowe media.

Myślę, że Eurowizja jest takim miejscem, gdzie skandale się sprawdzają. Jest to pewnego rodzaju... to nie chcę powiedzieć, że skandal, ale właśnie - mówimy o tym. Jest to bardzo odważna stylizacja pokazująca przepiękne kształty i przepiękną figurę Justyny. Dzięki tej stylizacji świat będzie mówił o Justynie. Odważnie, no ale cóż - pięknie

- podsumowała.

"Taniec z gwiazdami". Ewa Minge pierwszą oficjalną uczestniczką nowej edycji show

Ewa Minge pojawiła się podczas finału w studiu "Tańca z gwiazdami" nie tylko po to, aby kibicować uczestnikom, ale także we własnej sprawie. Podczas emisji programu ogłoszono, że to właśnie ona jest pierwszą uczestniczką nowej edycji programu, który na antenie Polsatu pojawi się już jesienią. Celebrytka przyznała, że od zawsze jest wielką fanką tanecznego show i już wielokrotnie proponowano jej w nim udział, ale dopiero teraz jest na to gotowa.