Agata i Piotr Rubikowie latem 2023 roku rozpoczęli swój amerykański sen. Spakowali walizki i wyprowadzili się z Warszawy do Miami. Agata Rubik szczegółowo relacjonuje w mediach społecznościowych życie w nowej rzeczywistości. 11 maja celebrytka opublikowała zdjęcie z okazji Dnia Matki - święta które w Stanach Zjednoczonych obchodzone jest w drugą niedzielę tego miesiąca. Kilku internautów postanowiło "przypomnieć" Rubik o jej polskich korzeniach.

Agata Rubik odpowiada na zarzuty internautów po wpisie z okazji Dnia Matki

Na zamieszczonym przez Agatę Rubik kadrze widać uśmiechniętą celebrytkę pozującą do obiektywu z córkami Heleną i Alicją. W kadrze znalazł się również pies Rubików - suczka o imieniu Coogee. "Z córciami. Happy Mother’s Day! [tłum. "szczęśliwego Dnia Matki"] - podpisała post celebrytka. Wpis Agaty Rubik spotkał się w większości z bardzo pozytywnym odbiorem, a zarówno jej, jak i jej córkom, fani nie szczędzili komplementów. Znaleźli się jednak malkontenci, którym nie spodobał się fakt, że Rubik świętuje Dzień Matki zgodnie z amerykańskim kalendarzem. "26 jest Dzień Matki" - napisał jeden z internautów. "A w USA jest dzisiaj" - odpisała mu celebrytka. "Ale jesteś Polką i 26 maja jest Dzień Matki, proszę pamiętać" - dodała inna osoba w komentarzu.

Wiem, kiedy jest Dzień Matki w Polsce, proszę się o to nie martwić

- odpowiedziała wyraźnie rozbawiona Rubik.

Agata i Piotr Rubikowie kupili w Miami apartament

Gdy plany Rubików o przeprowadzce do Miami się skonkretyzowały, małżonkowie rozpoczęli poszukiwania wymarzonego lokum. Jak relacjonowała celebrytka, znaleźli idealne miejsce, które początkowo wynajmowali. Dość szybko okazało się jednak, że właściciel musi sprzedać apartament. "Dostaliśmy telefon, że właściciel zmienił zdanie i musi sprzedać 'nasz' apartament jak najszybciej. Albo nam, albo z nami. W życiu nie ma przypadków, dlatego nie zastanawialiśmy się ani chwili" - przekazała Rubik. Para kupiła mieszkanie w Miami za gotówkę. "To była szybka akcja i musieliśmy kupić za gotówkę. Ciężko jest dostać kredyt w banku do czasu rozliczenia pierwszego podatku rocznego w USA" - relacjonowała.