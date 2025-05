Za nami wielki finał 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Ostatni odcinek show był wyjątkowo emocjonujący, bo pary musiały przygotować aż trzy różne tańce. W ostatecznej rywalizacji spotkali się Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński. Po finałowych wystąpieniach zarówno para Marii Jeleniewskiej, jak i Filipa Gurłacza miała na koncie komplet 120 punktów od jury. O ostatecznym triumfie jednej z pary zadecydowały głosy widzów i to właśnie Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke otrzymali Kryształową Kulę. Jak się okazało, przegrana para w błyskawicznym tempie opuściła parkiet.

Zobacz wideo Iwona Pavlović dostała od Beaty Tyszkiewicz przepis na sernik... w formie listu!

"Taniec z gwiazdami". Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska zniknęli tuż po ogłoszeniu wyników

Fani "Tańca z gwiazdami" mówią o kontrowersyjnym zachowaniu Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej. Duet tuż po ogłoszeniu wyników, kiedy dowiedział się o przegranej, momentalnie zniknął z parkietu. Para, która przez cały sezon angażowała się w interakcje z fanami, tym razem za wszelką cenę chciała uniknąć kamer. Trudno jednoznacznie ocenić, czy była to kwestia niezadowolenia z wyniku, nadmiaru emocji czy też po prostu zmęczenia.

Przegrana Filipa i Agnieszki spotkała się także z mocną reakcję w sieci. Internauci uważają, że to właśnie ten duet zasłużył na zwycięstwo. "Dla mnie to najbardziej zasłużyli Agnieszka i Filip na wygraną", "Agnieszce i Filipowi należało się to bardziej", "Filip i Ag moi zwycięzcy", "Co za ustawka... Dzieci z TikToka głosowały...", "Agnieszka i Filip jesteście mistrzami tej edycji, to wy wygraliście..." - pisali rozgoryczeni fani w komentarzach.

"Taniec z gwiazdami". Znamy nazwisko pierwszego uczestnika jesiennej edycji show

Podczas finału 16. edycji "Tańca z gwiazdami" nie brakowało zaskakujących momentów. Prowadzący już zapowiedzieli kolejną edycję show, która na antenie Polsatu pojawi się jesienią. Ogłoszono pierwszego uczestnika programu, będzie to projektantka mody Ewa Minge. Celebrytka przyznała, że od zawsze jest wielką fanką show i już wielokrotnie otrzymywała propozycje udziału w formacie, ale była zaabsorbowana swoimi obowiązkami zawodowymi i wcześniej nie miała na to przestrzeni. Tym razem postanowiła wszystkie inne zajęcia odłożyć na bok. Będziecie oglądać jej zmagania na parkiecie "Tańca z gwiazdami"?