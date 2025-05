Jennifer Aniston przeżywa obecnie bardzo trudny czas. Niedawno w jej życiu doszło do przerażającego incydentu. Stalker wjechał w drzwi wejściowe jej domu w Los Angeles, a interweniować musiał ochroniarz, który powstrzymał napastnika, grożąc mu przy tym bronią. Okazuje się jednak, że to nie koniec problemów aktorki.

Jennifer Aniston rozważa sprzedaż domu. Wszystko przez wpadkę policji w Los Angeles

Sprawą wtargnięcia do posiadłości Aniston zajmują się obecnie odpowiednie służby. Gdy wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, okazało się, że gwiazda będzie musiała zmierzyć się z kolejnym ciosem. Policja nieopatrznie ujawniła dokładny adres jej zamieszkania. Jak podaje "Daily Mail", artystka jest wściekła na Departament Policji w Los Angeles. "Podali dokładny adres. Od czasu tego incydentu fani przychodzą do jej drzwi z nadzieją, że ją zobaczą" - informuje dziennik.

Po wspomnianym naruszeniu prywatności Aniston rozważa bardzo poważny krok - sprzedaż swojej wartej około 21 milionów euro posiadłości. Wszystko dlatego, że aktorka od czasu wpadki policji nie czuje się już w swojej rezydencji bezpiecznie. Co więcej, gwiazda musiała zatrudnić dodatkowych ochroniarzy. Jedynym pocieszeniem w tej sytuacji dla Aniston może być fakt, że stalker aktorki, po tym jak został zatrzymany, usłyszał zarzuty nękania, wandalizmu oraz składania gróźb o charakterze przestępczym. Za swoje czyny może trafić do więzienia na trzy lata.

Jennifer Aniston musiała zmierzyć się z trudnym doświadczeniem. Napastnik wtargnął na teren jej posiadłości

Jennifer Aniston jest aktualnie uznawana za jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w świecie filmu. Zainteresowanie jej osobą jest ogromne i niestety czasem wiąże się z przykrymi sytuacjami. W poniedziałek 5 maja doszło do niepokojącego incydentu, kiedy aktorka przebywała w swoim domu. Jak poinformował w rozmowie z CNN rzecznik policji w Los Angeles, oficer Jeff Lee, na teren posesji artystki próbował wedrzeć się 70-letni mężczyzna. Napastnik wjechał samochodem w główną bramę posiadłości Aniston, ale został szybko obezwładniony przez ochronę. - Na terenie obiektu znajdował się ochroniarz, który zdołał zatrzymać podejrzanego do czasu przybycia funkcjonariuszy policji, którzy bez incydentów go zatrzymali - możemy przeczytać w komunikacie.