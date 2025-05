Donald Tusk to z pewnością jeden z najbardziej aktywnych polityków w mediach społecznościowych. Premier często chwali się kadrami z prywatnego życia. Ostatnio na jego profilu pojawiło się sentymentalne zdjęcie sprzed lat, do którego zapozował z wyjątkowym przyjacielem. W komentarzach wybuchła prawdziwa burza.

REKLAMA

Zobacz wideo Im lepszy wynik Lewicy, tym Tusk chętniej spełni jej postulaty

Donald Tusk na zdjęciu z Szeryfem. "Proszę zadbać o nasze zwierzęta"

Polityk zamieścił zdjęcie ze swoim psem. "Przypadkowo natknąłem się dziś na moje ostatnie zdjęcie z Szeryfem sprzed dwudziestu lat" - czytamy. "Kilka tygodni później odszedł, a ja wciąż wspominam go jako najbliższego przyjaciela" - dodał Tusk. Fotografia wywołała w komentarzach burzliwą dyskusję. Internauci zwrócili premierowi uwagę na problem ochrony zwierząt w Polsce. "Psy na łańcuchach wołają o pomoc", "Zatem proszę zadbać o nasze zwierzęta i zaostrzyć kary bestiom, które je krzywdzą", "Może to czas zająć się prawami zwierzaków w końcu? Koniec z psami na łańcuchach. (...) Koniec z hodowlą futra", "Chciałabym, aby dzieci i młodzież przeczytały za kilka lat w podręczniku do historii, że za rządów Donalda Tuska psy zostały odpięte z łańcuchów, że nastąpiła rewolucja w ustawie o ochronie zwierząt, a ja byłabym dumna, że głosowałam na właściwą partię", "Panie premierze, co z ochroną zwierząt? Ile jeszcze będą czekać na realne zmiany?" - pisali. Zdjęcie, które wywołało tyle emocji, znajdziecie na końcu artykułu.

Donald Tusk z nietypowym apelem do maturzystów. "Spójrzcie na mnie"

Kolejny tydzień matur uczniowie rozpoczną egzaminem z matematyki na poziomie rozszerzonym. W tych stresujących dniach każde słowo otuchy ma znaczenie. Na początku maja okazjonalny wpis wrzucił Donald Tusk. Premier w kilku zdaniach zwrócił się do tegorocznych maturzystów. Życzył im szczęścia i zapewnił, że w nich wierzy. "Hej, maturzyści, zero paniki proszę. Spójrzcie na mnie i innych polityków. Skoro nam, przynajmniej większości, jakimś cudem się udało, to wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Trzymam za was kciuki!" - pisał żartobliwie na swoim profilu na X.