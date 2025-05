Nie wszyscy wiedzą, że Jan Englert ma znanego brata, który podobnie jak aktor, związał swoje życie z branżą artystyczną. Maciej Englert ukończył PWST w Warszawie. Później rozpoczął studia reżyserskie, ale po dwóch latach je porzucił. Nie zatrzymało go to jednak w dalszym rozwijaniu tej profesji. Już w 1971 roku zadebiutował jako reżyser teatralny przedstawieniem "Iskrą tylko...". Młodszy brat Englerta ma na koncie mnóstwo sukcesów. Choć bracia działają w jednym środowisku, to nie utrzymują ze sobą kontaktu.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda opowiada o pracy z Janem Englertem i Beatą Ścibakówną

Jan Englert nie owijał w bawełnę. Tak wypowiedział się na temat brata

Zaskakujące słowa padły w rozmowie z Kamilą Drecką, z której inicjatywy powstała książka "Bez oklasków". "Jeśli zapytałaby mnie pani o rodzinę Englertów, musiałbym panią rozczarować - nie mam z nimi nic wspólnego" - przyznał aktor. "O tych ludziach nic pani nie opowiem" - dodał. Później napomknął o swoim bracie. "Brata nie znam, on mnie też nie" - skwitował krótko.

Jan Englert ma czwórkę dzieci. Aktor opowiedział o błędach z przeszłości

27 kwietnia ukazał się wywiad z Janem Englertem w programie "Bez polityki". Podczas rozmowy z Piotrem Jaconiem aktor otworzył się na temat rodzicielstwa. - Myślę teraz bardzo często o tym, że moje dzieci, dorosłe już w tej chwili, nie miały takiego ojca, jakiego mieć powinny - zaczął. Później padły słowa o wieku. Przypomnijmy, że aktor został ojcem, gdy miał 27 lat. - Ten czas młodości, ojcostwo młodego człowieka, który jest na fali wznoszącej jeszcze... Jednak nie poświęcałem tyle czasu. Zajmowałem się sobą. Jeśli byłem egoistą, to wtedy, kiedy budowałem siebie - powiedział Jan Englert. Kariera miała wpłynąć nie tylko na jego rodzinę, ale także na bliższe znajomości. - Mam wielu dobrych znajomych, ale nie wiem, czy mam czyjąś prawdziwą przyjaźń. To jest moja wina, bo satysfakcje znajdowałem w byciu kierownikiem, a w takim układzie ciężko o przyjaźń - dodał.

Englert dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Jego pierwszą żoną była Barbara Sołtysik, z którą doczekał się trójki dzieci: bliźniaczek Katarzyny i Małgorzaty oraz syna Tomasza. Teraz aktor związany jest z Beatą Ścibakówną, a ich córka Helena, w przeciwieństwie do przyrodniego rodzeństwa, postanowiła pójść w ślady ojca.