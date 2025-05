Znamy pierwsze nazwisko jesiennej edycji "TzG". Ależ zaskoczenie!

11 maja odbył się finał 16. edycji "Tańca z gwiazdami". W ostatecznej rozgrywce zmierzyły się ze sobą trzy pary: Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński. Tym razem przed parami było wyjątkowo trudne zadanie, bo w odcinku musiały zaprezentować aż trzy tańce. Jeden wybrany przez siebie, jeden przez jurorów, a także freestyle, który był ostatnim etapem rywalizacji. Która z par otrzymała Kryształową Kulę? Sprawdźcie tutaj: Finał "Tańca z gwiazdami". To oni zdobyli Kryształową Kulę! W finałowym odcinku nie zabrakło także niespodzianek. Produkcja wyjawiła pierwszą uczestniczkę, która weźmie udział w jesiennej edycji show.

"Taniec z gwiazdami". Znamy pierwszą uczestniczkę nowej edycji show. To uznana projektantka

"Taniec z gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów Polsatu, więc trudno się dziwić, że produkcja już planuje kolejną edycję show, która na antenie stacji pojawi się wraz z jesienną ramówką. Podczas finału ogłoszono pierwszą uczestniczkę, którą zobaczymy w 17. edycji show. Już oficjalnie wiadomo, że będzie to projektantka Ewa Minge. Celebrytka zdradziła, że już kilkukrotnie proponowano jej udział w programie, ale wcześniej odmawiała, mimo że sama od zawsze jest fanką formatu. Tym razem projektantka przekonana, że to odpowiedni czas w życiu, aby podjąć to wyzwanie. Będziecie oglądać jej zmagania w programie?

Ewa Minge od lat zajmuje się projektowaniem mody, a karierę swojej marki zaczęła jeszcze w latach 90. i szybko zdobyła światowe uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jej kolekcje można było oglądać w największych światowych stolicach. Celebrytka wyróżnia się także niezwykłą urodą, którą zawdzięcza swoim tatarskim korzeniom.

"Taniec z gwiazdami". Ta para powróci na parkiet

Co czeka nas jeszcze w nowej edycji programu? Jak się okazuje w odcinkach show, które na antenie pojawią się już jesienią, na parkiet powróci Sara Janicka i Kamil Kuroczko. Jak na razie produkcja nie zdradziła, z kim będą tańczyli, ani nie wyjawiła, kogo jeszcze zobaczymy w jesiennej edycji show. Spodziewacie się jakichś konkretnych celebrytów?