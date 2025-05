Za kulisami 'TzG'. Derpieński z gwiazdą disco, mąż Roxie zagaduje Dodę

Szesnasta edycja "Tańca z gwiazdami" właśnie dobiegła końca. W finale programy znalazły się trzy pary, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Adrianna Borek i Albert Kosiński, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, które właśnie stanęły do pojedynku o Kryształową Kulę. Odcinek finałowy, który emitowany jest na żywo, przyciągnął do studia plejadę celebrytów. Wśród gości pojawiła się m.in. Roksana Węgiel wraz ze swoim mężem Kevinem Mglejem, Doda oraz Caroline Derpieński, która na wydarzenie przyszła w towarzystwie gwiazdy disco polo Pauli Karpowicz-Zimeckiej. Humor wyjątkowo dopisywał gościom, a rozbawiony Kevin Mglej zagadywał siedzącą obok niego Dodę.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel komentuje, że nie ma go w "Tańcu z gwiazdami". "I tak jestem wdzięczny, że ktoś zadzwonił"

"Taniec z gwiazdami". Na ten moment programu czekali wszyscy. Studio zapełniło się gośćmi

Finał "Tańca z gwiazdami" przyciągnął do studia Polsatu tłumy. Celebryci, którzy pojawili się na miejscu, jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej rozgrywki uczestników znaleźli chwilę, aby pozować do zdjęć fotografom. Wśród gości wydarzenia pojawiła się Doda, która już wcześniej zasiadała na widowni, a także m.in. Majka Jeżowska, Caroline Derpieński, Artur Sikorski i Oliwia Misztal, Roksana Węgiel i Kevin Mglej i popularna youtuberka Andziaks. Relację prosto ze ścianki możecie zobaczyć tutaj. Wygląda na to, że to właśnie ukochany Roxie Węgiel najlepiej bawił się tego wieczoru. Uśmiechnięty od ucha do ucha zabawiał siedzącą koło niego Dodę. Wokalistka była jednak bardziej skupiona na swoim telefonie. Być może oddawała głos na swoją ulubioną parę.

"Taniec z gwiazdami". Kto wygrał szesnastą edycję "Tańca z gwiazdami"?

W finałowym odcinku "Tańca z gwiazdami" poprzeczka została postawiona wyjątkowo wysoko. Już na początku programu prowadzący, czyli Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz ogłosili, że uczestnicy zaprezentują się podczas programu aż trzykrotnie. Pierwszy taniec to wybór każdej z par, drugi został podyktowany przez jurorów, a ostatnim etapem jest freestyle. Jak poszło uczestnikom i kto finalnie został zwycięzcą programu? Sprawdźcie tutaj: Finał "Tańca z gwiazdami". To oni zdobyli Kryształową Kulę!