Agnieszka Dygant jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Serialowa "Niania Frania", bo właśnie ta rola przyniosła jej największą rozpoznawalność i uwielbienie fanów, mieszka na co dzień w stylowym mieszkaniu w stolicy, którego wnętrza już nie raz mieliśmy okazję wam pokazywać. Jakiś czas temu aktorka zdecydowała się zainwestować w nieruchomość na wsi i wybudowała ekologiczny dom na Mazurach. Już od dwóch lat relacjonowała w mediach społecznościowych przebieg budowy. Aktorka w końcu może korzystać z nowego lokum. Zobaczcie, jak się urządziła. Na jej profilu na Instagramie właśnie pojawiło się nowe zdjęcie.

Agnieszka Dygant pochwaliła się ujęciami ze swojego domu w lesie. "Nie gonić, po prostu być"

To właśnie w posiadłości, która położona jest w środku lasu Agnieszka Dygant w końcu może odpoczywać, uciekając od zgiełku dużego miasta. Aktora budując luksusową chatę na odludziu, zdecydowała się na minimalistyczny styl i użycie ekologicznych surowców. W budynku znajduje się dużo okien, dzięki czemu do środka wpada naturalne światło, a z wnętrza można podziwiać drzewa, które go otaczają. Najbardziej spektakularnym elementem tego projektu jest ogromne, okrągłe okno. Aktorka właśnie opublikowała zdjęcia na tle tego elementu i pokazała, jak spędza wolne chwile.

Nie gonić, po prostu być. Wszystko zwalnia, gdy tu jestem... Aż dziwnie się robi od tej ciszy

- dodała w opisie fotografii.

Agnieszka Dygant w budowie domu kierowała się ważną zasadą. "Oszczędny i ekologiczny budynek"

Agnieszka Dygant w jednym z wywiadów zdradziła, że w trakcie budowy domu było dla niej bardzo istotne, aby korzystać z naturalnych materiałów. "Gdy plan wybudowania domu był klarowny, postanowiłam, że będzie to budynek oszczędny i ekologiczny, wykorzystujący w tym celu wszystkie możliwe technologie. Jest to dom nowoczesny, ale postanowiłam wykorzystać przeszczotkowane i zabezpieczone drewno z odzysku. Do budowy ogrodzenia zostały użyte kamienie, których ogromna liczba znajdowała się na działce" - powiedziała w rozmowie z portalem czasnawnetrze.pl.