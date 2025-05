Eurowizja, jak co roku, wywołuje ogromne emocje. Tym razem Polskę reprezentuje Justyna Steczkowska. Wokalistka zaprezentuje się w Bazylei z piosenką "Gaja". Czy mamy szansę na dobry wyniki? Wszystko okaże się 13 maja, ponieważ to właśnie wtedy piosenkarka będzie miała okazję pokazać umiejętności w pierwszym półfinale. Dwa dni wcześniej z kolei Justyna Steczkowska wraz ze swoją ekipą zaprezentowała się na słynnym turkusowym dywanie na otwarciu Eurowizji. Jak wypadła wokalistka?

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska zaprezentowała się na ceremonii otwarcia. Fani zachwyceni: Wygląda bosko

Justyna Steczkowska na ceremonię otwarcia wybrała czerwoną kreację do ziemi, od której trudno było oderwać wzrok. Wokalistka zaprezentowała się w sukni składającej się z gorsetu i podkreślającej figury, nieco rozszerzanej spódnicy. Rozpuściła włosy, a przed słońcem chroniła się okularami. Wokalistce na turkusowym dywanie towarzyszyła ekipa, w tym m.in. tancerze, którzy trzymali w rękach flagę Polski. Stylizacja Justyny Steczkowskiej zachwyciła internautów, którzy ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. "Wygląda bosko", "Wow", "Świetnie" - czytamy na platformie X. Po zdjęcia Justyny Steczkowskiej z turkusowego dywanu zapraszamy do naszej galerii.

Justyna Steczkowska szczerze o odżywianiu przed Eurowizją. "Szukam produktów, które nie są zaśmiecone"

Justyna Steczkowska może pochwalić się nienaganną sylwetką. Niedawno wokalistka została zapytana przez ekipę "Pytania na śniadanie" o to, co je o poranku. - Diety się nie trzymam. (...) Szukam produktów, które nie są zaśmiecone. Czytam etykiety. Uwielbiam jajka pod każdą postacią i jem je prawie codziennie. One są super zdrowe. Szukam jajek z wolnego wybiegu. (...) Trochę szwajcarskiego sera, bardzo lubię ser. Trochę warzyw, oczywiście. Tutaj "węgle", czyli pieczywo, natomiast aż tak dużo pieczywa nie jem na co dzień. (...) Dużo lepiej się czuję, bo jednak "węgle'" zabierają dużo energii - przekazała Justyna Steczkowska podczas rozmowy.