Pytanie do Cruise'a zaskoczyło wszystkich. Chodzi o cła Trumpa

Planowane przez Donalda Trumpa 100-procentowe cła na zagraniczne produkcje filmowe budzą niepokój w branży - szczególnie wśród twórców pracujących poza granicami USA. Nowe przepisy mogłyby poważnie zaszkodzić karierze wielu filmowym producentom. W tej roli spełnia się m.in. Tom Cruise.

Tom Cruise zaskoczony nietypowym pytaniem. Aktor nie spodziewał się pytania o Donalda Trumpa

Aktualnie Tom Cruise intensywnie promuje swój najnowszy film "Mission Impossible - The Final Reckoning", który trafi do kin w Polsce 23 maja. Produkcja będzie kontynuacją słynnej serii z 1996 roku, m.in. za którą widzowie pokochali aktora. Podczas wydarzenia promocyjnego w Seulu, podczas którego Cruise wystąpił razem z reżyserem Christopherem McQuarriem, gwiazdor musiał zmierzyć się z trudnym pytaniem. Jeden z obecnych na evencie dziennikarzy próbował dowiedzieć się, co artysta myśli na temat ceł, którym Donald Trump ma obciążyć realizowane poza USA produkcje. Pytanie było tym bardziej zasadne, że nowa część "Mission Impossible" była kręcona m.in. w Wielkiej Brytanii, Norwegii i RPA. Cruise nie chciał jednak podejmować tematu i po chwili zawahania się odpowiedział krótko. - Wolelibyśmy odpowiadać na pytania [bezpośrednio - przyp. red] dotyczące filmu. Dziękuję - wyjawił aktor, tym samym ucinając kłopotliwe pytanie od dociekliwego reportera.

Tom Cruise i jego nowa twarz. Reklama Super Bowl wywołała falę spekulacji

Tom Cruise to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie, więc jego udział w reklamie wyemitowanej podczas tegorocznego Super Bowl nie był żadnym zaskoczeniem. W spocie m.in. pojawił się jako narrator, opowiadając o historii wydarzenia i ogromnej presji ciążącej na zawodnikach, a na ekranie towarzyszyły mu także gwiazdy NFL. Mimo że spot miał podkreślić rangę finału ligi futbolu amerykańskiego, uwagę widzów przyciągnęło coś zupełnie innego - wygląd aktora. Choć od dawna spekuluje się, że gwiazdor korzysta z zabiegów estetycznych, to jego wyjątkowo gładka i odmłodzona twarz w najnowszym nagraniu wywołała konsternację u wielu widzów. Niektórzy internauci zaczęli zastanawiać się, czy rzeczywiście w reklamie widzieli prawdziwego Cruise’a, porównując jego wygląd ze zdjęciami z ostatnich publicznych wystąpień. "Tak się zastanawiałem, czy to on..." - dopytywał jeden z fanów. "To jest Tom Cruise?" - zapytał kolejny zaskoczony wyglądem aktora użytkownik platformy X.