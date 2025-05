Narzeczona DJ Hazela żegna ukochanego. "Obiecaliśmy sobie wspólne życie"

7 maja media obiegła informacja o śmierci Michała Orzechowskiego, znanego jako DJ Hazel. Muzyk klubowy miał 44 lata. Wiadomość o jego odejściu poruszyła nie tylko fanów, ale także przyjaciół z branży. Szczególnie trudny czas przeżywa teraz narzeczona Orzechowskiego, Zofia, która na Instagramie zamieściła już kolejny wpis, w którym w poruszających słowach żegna ukochanego. Tym razem zwróciła się do niego z konkretną prośbą.

DJ Hazel miał narzeczoną. Zofia pożegnała ukochanego. "Broń mnie, proszę..."

Zofia, narzeczona Michała, nie kryje bólu po stracie partnera. Zaręczyli się niespełna rok wcześniej, w sierpniu 2024 roku, i snuli wspólne plany na przyszłość. W emocjonalnym wpisie poprosiła ukochanego, by stał się jej Aniołem Stróżem. "Wciąż i wciąż nie wierzę... Michałku mój kochany, jak mam iść dalej bez Ciebie. Obiecaliśmy sobie w dzień zaręczyn, że już na zawsze razem w zdrowiu i w chorobie, że będziemy wzajemnie na starość pampersy sobie zmieniać. A teraz zostałam sama.

Prowadź mnie, proszę teraz jako Anioł Stróż dobrą drogą, broń mnie proszę, by już nikt więcej mnie nie skrzywdził. Tak bardzo Cię Kocham i wiem, że Ty mnie też. Odszedłeś i zabrałeś ze sobą część mojego serduszka, a część swojego zostawiłaś...

- napisała narzeczona DJ Hazela na Instagramie. "Każdego dnia będę szukać Ciebie. Każdego dnia będę uczyć się żyć bez Ciebie. Tak wiele Ci zawdzięczam, za tak wiele Ci dziękuję. Ale nieprędko wybaczę, że już Ciebie nie ma" - dodała.

Magdalena Narożna pożegnała DJ Hazela. Te słowa rozdzierają serce

Do grona osób publicznych, które pożegnały popularnego DJ-a dołączyła Magdalena Narożna, wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi". "Michał... Przyjacielu. Nie mogę w to uwierzyć... Brakuje mi słów, bo łzy nie pozwalają pisać" - napisała. Do swojego wpisu dołączyła czarno-białe zdjęcie z DJ-em Hazelem, wykonane podczas wspólnego koncertu. Podkreśliła, że właśnie takiego chce go zapamiętać.