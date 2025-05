Justyna Steczkowska wyleciała do Bazylei, gdzie odbędzie się tegoroczna Eurowizja. Wokalistka zaprezentuje się na scenie z utworem "Gaja". Do sieci trafiły już pierwsze nagrania z prób. Justyna Steczkowska zadbała o oryginalną choreografię. W pewnym momencie będzie unosić się nad sceną. Na jaw wyszło także, że polskie punkty podczas konkursu ogłosi Ola Budka z Radia 357. Justyna Steczkowska na bieżąco publikuje treści z Bazylei i relacjonuje fanom ostatnie przygotowania do eurowizyjnego występu. Nowe nagranie przykuło uwagę.

Zobacz wideo Steczkowska opowiedziała o klipie do "Gai". Co za słowa

Justyna Steczkowska na nowym nagraniu. "Musimy cię aresztować"

Na profilu Justyny Steczkowskiej oraz innych twórców pojawiło się żartobliwe nagranie, na którym wokalistka została "aresztowana" przez ochronę Tommy'ego Casha. Raper jest reprezentantem Estonii. Mężczyźni udawali na kadrze, że zakuwają wokalistkę w kajdanki. - Cześć, co się stało? - powiedziała Justyna Steczkowska na nagraniu. - Jesteśmy ochroną Tommy'ego Casha. Obawiam się, że nie mamy wyboru, musimy cię aresztować. Za bycie zbyt gorącą - usłyszała w odpowiedzi. Te słowa bardzo rozbawiły Justynę Steczkowską. - Omg, mam 52 lata i jestem zbyt gorąca. O mój Boże, jestem szczęśliwa - odparła. Nagranie rozbawiło fanów Justyny Steczkowskiej, którzy ruszyli z komentarzami. "Ikona", "Super pomysł", "Justyna, uwielbiam cię", "To jest dobre" - czytamy pod publikacją. Was też rozbawiło nagranie z "aresztowania" Steczkowskiej? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Justyna Steczkowska odniesie sukces na Eurowizji? Elżbieta Zapendowska oceniła jej umiejętności

Ostatnio ukazał się wywiad Elżbiety Zapendowskiej dla Onet Kultury. Ekspertka od emisji głosu nie wątpi w to, że Justyna Steczkowska świetnie zaprezentuje się w Bazylei. "Justyna świetnie śpiewa, ma bardzo oryginalną barwę głosu. Jest nietuzinkowa. To jeden z tych wokali, który się zapamiętuje na długo. Myślę, że jej osobowość się tam też sprzeda. W końcu na pewno nikt nie narobi nam wstydu. Justyna jest świetną wokalistką. Polacy mogą spać spokojnie" - powiedziała Elżbieta Zapendowska w wywiadzie.