W 2013 roku Radosław Majdan związał się z Małgorzatą Rozenek, a trzy lata później, w 2016 roku, para wzięła ślub. Razem doczekali się syna Henryka, który przyszedł na świat w 2020 roku. Były piłkarz nie ukrywa, że to właśnie rodzina jest dla niego najważniejsza i odgrywa kluczową rolę w jego życiu. Czterolatek jest zaś jego oczkiem w głowie. Z okazji 53. urodzin Majdan otrzymał od Henia wyjątkowy prezent. Oj, polały się łzy.

Radosław Majdan skończył 53 lata. Prezent od syna Henryka wzruszył go do łez

10 maja Radosław Majdan obchodził 53. urodziny. Z tej okazji Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie serię relacji, na których widać, jak najbliżsi piłkarza spędziła ten wyjątkowy dzień. Na jednym z nagrań widać ich syna Henryka, który wręcza tacie własnoręcznie przygotowaną laurkę z rysunkiem całej rodziny. - Proszę to twój prezent - powiedział do taty czteroletni Henio. - Narysowałam cię całego niebieskiego, tatusiu - dodał syn byłego piłkarza. Na kolejnych InstaStories celebrytka nagrała, jakie modyfikacje przeszedł rysunek czterolatka. "Prace nad ostatecznym kształtem pracy ciągle trwają", "Rysunek się zagęszcza" - relacjonowała mama chłopca. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Radosław Majdan świętuje urodziny. Czego sobie życzy?

Urodziny to dla wielu okazja, by w kilku zdaniach podsumować swoje dotychczasowe życie. 10 maja skorzystał z niej także Radosław Majdan. Na jego Instagramie pojawił się emocjonalny wpis. "53 lata. Zatrzymuje się dzisiaj na chwilę, żeby podziękować za życie, które mnie tyle nauczyło, za ludzi, których spotkałem po drodze, za dobre chwile, ale te też trudniejsze bo to one kształtują nas najmocniej" - napisał. W urodzinowym poście podziękował także najbliższym. "Dziękuję mojej rodzinie za miłość, która daje siłę i sens, za cudowne, niezapomniane chwile które tworzą historię naszego życia, za wiarę że najlepsze jeszcze przed nami. Dziękuję Wam wszystkim za pamięć, życzenia i obecność - zarówno tym bliskim na co dzień, jak i tym którzy pomyśleli o mnie dziś przez chwilę. Z wiekiem coraz bardziej liczy się spokój, szczerość i autentyczność. I tego właśnie sobie i Wam życzę - na co dzień nie tylko od święta" - podsumował.