David Hasselhoff ma za sobą trudne chwile. W marcu tego roku zmarła jego była żona. Kobieta targnęła się na własne życie. "Nasza rodzina jest wstrząśnięta śmiercią Pameli Hasselhoff. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za ogrom miłości i wsparcia otrzymanych w tym trudnym czasie, ale bardzo prosimy o uszanowanie prywatności, podczas gdy ją opłakujemy i próbujemy przetrwać ten trudny czas" - przekazał aktor w rozmowie z TMZ. Teraz okazuje się, że Hasselhoff ma problemy ze zdrowiem.

David Hasselhoff sfotografowany na lotnisku. Lawina komentarzy po publikacji zdjęć

5 maja do mediów trafiły zdjęcia Davida Hasselhoffa, które zostały wykonane na lotnisku w Los Angeles. Na opublikowanych kadrach 72-letni aktor poruszał się na wózku inwalidzkim. W pewnym momencie podniósł się, ale miał poważne problemy z chodzeniem. Towarzyszyła mu młodsza o 27 lat żona, Hayley Roberts. Fotografie aktora wywołały niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. "Trzymam kciuki za jego zdrowie", "Ktoś wie, co się dzieje?" - czytamy na platformie X. David Hasselhoff postanowił uspokoić fanów i wyjawił, że poruszał się na wózku, ponieważ ma problemy z kolanem. "W przyszłym tygodniu mam operację kolana" - powiedział, cytowany przez portal Page Six.

David Hasselhoff poznał żonę w nietypowych okolicznościach. Była jego fanką

David Hasselhoff i Hayley Roberts poznali się w 2011 roku. Modelka nigdy nie ukrywała tego, że była ogromną fanką aktora. Postanowiła zdobyć jego autograf po nagraniach do programu "Mam talent!". Hasselhoff od razu zachwycił się Roberts i poprosił ją o numer telefonu. Zaczęli się spotykać, jednak aktor z dużym dystansem wypowiadał się na temat ich relacji. Nie planował ponownie się ożenić. "Szczerze mówiąc, powodem, dla którego jeszcze się nie ożeniłem, jest to, że wiem, że nie będzie to idealny związek, nie będziemy razem się starzeć, spójrzmy prawdzie w oczy" - czytaliśmy na stronie walesonline.co.uk w 2015 roku. Później gwiazdor "Słonecznego patrolu" zmienił zdanie. Zakochani pobrali się w 2018 roku.