Ujawniono przyczynę śmierci DJ-a Hazela. Prokuratura potwierdza

7 maja 2025 roku media obiegła smutna wiadomość - w wieku 44 lat zmarł DJ Hazel, czyli Michał Orzechowski, jeden z najbardziej cenionych twórców muzyki elektronicznej w kraju. Informacja o śmierci artysty błyskawicznie rozprzestrzeniła się w mediach i wstrząsnęła zarówno fanami, jak i kolegami z branży.

DJ Hazel nie żyje. Prokuratura wyjawiła przyczynę śmierci artysty

Ciało 44-letniego DJ-a Hazela znaleziono 7 maja 2025 roku w samochodzie zaparkowanym nad jeziorem w miejscowości Skępe w województwie kujawsko-pomorskim. Niedawno Prokuratura Okręgowa we Włocławku w oświadczeniu przesłanym RMF24 poinformowała o przyczynie śmierci Orzechowskiego oraz podjętych dalszych krokach. "Prokuratura Rejonowa w Lipnie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia 44-letniego mężczyzny, w dniu 7 maja 2025 roku w gminie Skępe, województwo kujawsko-pomorskie, namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie, tj. o czyn z art. 151 k.k." - przekazał rzecznik prasowy prok. Arkadiusza Arkuszewskiego i dodał, że nie znaleziono listu pożegnalnego. Poinformowano również, że podczas sekcji zwłok pobrano materiał do badań toksykologicznych, które mają pomóc w ustaleniu pełnych okoliczności zgonu. Na obecnym etapie śledztwa wykluczono jednak udział osób trzecich. "Z uwagi na dobro śledztwa i charakter sprawy, obecnie dalsze informacje nie będą udzielane" - można przeczytać na stronie prokuratury we Włocławku.

DJ Hazel odszedł w wieku 44 lat. Ma na koncie wiele sukcesów

DJ Hazel był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzyki klubowej - współtworzył Sunrise Festival oraz prowadził własne kluby. Swoją muzyczną przygodę rozpoczął w 1998 roku, stawiając pierwsze kroki za konsoletą jako początkujący DJ. Z czasem jego talent i pasja do miksowania utworów przyniosły mu uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednym z największych osiągnięć artysty było zdobycie tytułu Wicemistrza Europy podczas prestiżowych zawodów DJ-skich w Niemczech. Na polskiej scenie klubowej zapisał się dzięki wielu dynamicznym utworom. Dzięki swojej twórczości i osiągnięciom na zawsze pozostanie ważną postacią w historii polskiej muzyki klubowej.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.