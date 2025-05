Sylwia Grzeszczak przez lata była związana z Liberem. W 2014 roku wokalistka i raper stanęli na ślubnym kobiercu, a niedługo później na świat przyszła ich córka Bogna. Związek muzyków nie przetrwał jednak próby czasu. Sylwia Grzeszczak nie narzekała zbyt długo na samotność. Odnalazła szczęście u boku Macieja Buzały, który w przeszłości związany był z Blanką Lipińską. Wokalistka przez dłuższy czas nie pokazywała ukochanego w sieci. Teraz jednak nie ukrywa już związku i pochwaliła się w mediach społecznościowych nagraniem z partnerem.

Sylwia Grzeszczak pochwaliła się lotem z ukochanym. "Nieustannie się rozwija"

W kwietniu pisaliśmy o tym, że Sylwia Grzeszczak i jej ukochany wybrali się na rajskie wakacje do Hiszpanii. "Postanowiłam trochę oderwać się od pracy i wyjechać z przyjaciółmi na morski rejs. Codziennie kilka godzin pływania, spanie w porcie lub na kotwicy blisko brzegu, a w dzień gdzie nas wiatr poniesie, tam płyniemy" - pisała zadowolona wokalistka. Na tym jednak nie koniec podróży. Teraz Sylwia Grzeszczak pochwaliła się nagraniem z wyjątkowej randki w chmurach. Jej ukochany pilotował samolot nad jeziorem Balaton. "Po pracy nad płytą, nowymi utworami i trasą, kolej na mnie" - napisała wokalistka. Grzeszczak pochwaliła swojego ukochanego. "Nieustannie się rozwija. Maciej Buzała, brawo" - napisała szczęśliwa piosenkarka. Kadr z InstaStories Sylwii Grzeszczak znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

Liber wprost o Sylwii Grzeszczak. "Nie chciałbym już tego tematu rozdmuchiwać"

W kwietniu Liber udzielił wywiadu, w którym został zapytany o byłą żonę. Przypomnijmy, że muzycy wciąż ze sobą współpracują. - Nie chciałbym już tego tematu rozdmuchiwać więcej, to już oczywiście za nami. Myślę, że wszystko zostało powiedziane, również przez piosenki. Ja tylko powiem, że cały czas wychodzą nowe. W zeszłym roku mieliśmy hit roku 'Och i Ach', to utwór, który rozwalił system. Powstają cały czas nowe piosenki, więc to chyba powinno wszystko wyjaśnić - stwierdził raper w rozmowie z portalem Jastrząb Post.