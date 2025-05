Maciej Pela pozostaje aktywnym w mediach społecznościowych, pomimo kontrowersji związanych z jego rozstaniem z Agnieszką Kaczorowską. Tancerz chętnie udostępnia treści związane z pracą - m.in. z wszelakich warsztatów tanecznych, jak i te dotyczące jego życia prywatnego. Pela nie kryje, że lubi gotować, a wiele wolnych chwilach spędza także ze swoimi córkami - Emilią i Gabrielą. Ich ostatnią wspólną wycieczkę rowerową, gwiazdor postanowił zrelacjonować na Instagramie.

Maciej Pela pozdrawia z wycieczki rowerowej. Zamieścił rozczulające zdjęcia z córkami

Pela często pokazuje w mediach społecznościowych, jak wraz z córkami spędza rodzinny czas m.in. bawiąc się, czy nawet wspólnie gotując. 8 maja tancerz udostępnił jednak zdjęcia z wycieczki rowerowej, na którą zabrał swoje pociechy. "W przedszkolu trwa rowerowy maj. (...) Wraz z dziewczynami stwierdziliśmy, że challenge accepted! Łącznie 20 km z rana weszło jak złoto, tylko w łysinę zimno" - zaczął w opisie fotografii Pela, podkreślając przy tym, jak bardzo podoba mu się taki rodzaj aktywności z dziećmi. "Ale wiecie co w tym wszystkim było jeszcze fantastyczne? Dziesiątki rodziców i dzieciaków na rowerach. Cudna sprawa" - napisał tancerz. Na koniec wpisu dodał również kilka poruszających słów.

Cieszę się, że mogę teraz poświęcić tak dużo czasu i uwagi dziewczynom. Kto wie, kiedy wejdą w okres, że tata już nie będzie najlepszym kumplem. Wszystko inne jest mniej ważne od każdej spędzonej chwili z nimi

- przekazał Pela. Na zdjęciach mogliśmy zobaczyć, że młodsza z córek tancerza podróżowała wraz z nim na rowerze, a starsza pociecha poruszyła się już na własnym jednośladzie.

Obserwatorzy zachwyceni rodzinną wycieczką rowerową. Pośród wpisów, miłe słowa także od babci

Pod postem Macieja Peli prędko pojawiło się wiele komentarzy od obserwatorów. Wielbiciele tancerza nie kryli, że postawa Macieja jako taty bardzo im się podoba. "Wspaniały i zaangażowany tata, najcenniejsze co może pan dać dzieciom to swój czas!", "Z takim podejściem i zaangażowaniem będzie pan zawsze ważny, na każdym etapie rozwoju", "Zaangażowany tata, to się ceni!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów. Krótkim komentarzem podzieliła się również babcia dzieci i mama tancerza, Joanna Pela. "Kocham was. #roweremprzezświat" - napisała miło kobieta.