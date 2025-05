Monika Olejnik oceniła wybór nowego papieża. Dwa słowa wystarczyły

8 maja kardynałowie wybrali nowego papieża. Został nim pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Robert Prevost. Nowy papież przyjął imię Leona XIV. Wybór przywódcy duchowego Kościoła katolickiego skomentowała w sieci Monika Olejnik. Wystarczyły jej dwa słowa.

Monika Olejnik poruszona wyborem nowego papieża

Monika Olejnik bacznie śledziła to, co działo się w Watykanie. Na InstaStories wrzuciła zdjęcie białego dymu, który unosił się z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej. W końcu wierni, zgromadzeni na placu św. Piotra zobaczyli i usłyszeli nowo wybranego papieża. Olejnik na Instagramie wyróżniła skromność Leona XIV. "Robert Prevost przyjął imię Leona XIV. Skromny, wzruszony. Pierwszy amerykański papież. To ważny czas dla dialogu pokoju na świecie!" - napisała Monika Olejnik. Dodajmy, że poprzedni papież Franciszek, był często krytykowany za brak jednoznacznej postawy i krytyki wobec wojny, którą Rosja zaczęła w Ukrainie.

Małgorzata Kożuchowska i Anna Popek modlą się za nowego papieża

Na wybór Leona XIV na tron Stolicy Piotrowej zareagowały też inne gwiazdy. Małgorzata Kożuchowska nigdy nie ukrywała swojego przywiązania do kwestii wiary. Teraz aktorka napisała, że modli się za nowego papieża, a jego pierwsze słowa w tej roli dały jej wiele nadziei. "Pokój wam wszystkim! Tak powitał wiernych nowy papież Leon XIV. Pierwszy papież z USA, z Chicago. Mówił o byciu razem, o kościele dla wszystkich, o budowaniu mostów i o dialogu. O tym, że świat potrzebuje dziś pokoju. Zaczyna się nowy rozdział w życiu Kościoła. Po tym pierwszym przemówieniu jestem pełna nadziei, że to papież rozumiejący dzisiejszy świat i będzie prowadził Kościół bliski ludziom i rozumiejący ich problemy. Modlę się dziś za niego!" - napisała Kożuchowska na Instagramie. Wydarzenia z Watykanu skomentowała też była gwiazda TVP, pracująca obecnie w TV Republika, Anna Popek. "Nowy papież przyjął imię Leon XIV. Cieszy mnie to, bo oznacza kontynuację myśli Leona XIII - autora wspaniałej modlitwy do św. Michała Archanioła. Trzeba się modlić o dobry pontyfikat- niech przyniesie pokój!" - napisała prezenterka na Instagramie.