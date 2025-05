Józef Wojciechowski od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Patrycją Tuchlińską. Ich relacja wciąż jednak wzbudza mnóstwo emocji. Wszystko przez sporą różnicę wieku. Jak wiadomo, miliarder jest o 48 lat starszy od swojej partnerki. Para stara się jednak nie zwracać uwagi na negatywne komentarze. Zakochani skupiają się obecnie na wychowywaniu dwójki dzieci - Augustyna i Aurory. 8 maja Tuchlińska i Wojciechowski pojawili się na hucznym 25-leciu Teatru Sabat. Celebrytka zaszalała z kreacją.

Józef Wojciechowski i Paulina Tuchlińska na czerwonym dywanie. Świetnie się bawili

30-latka postawiła na krótką, białą sukienkę z gorsetem i złotymi guzikami. Na wierzch zarzuciła marynarkę w podobnej kolorystyce. Do tego dobrała jasnoróżowe szpilki i białą torebkę. Trzeba przyznać, że wyglądała szykowniej niż jej 78-letni partner. Wojciechowski wskoczył w granatowe, materiałowe spodnie. Do tego założył koszulę w nieregularne wzory, a na wierzch przyodział jasnoniebieską marynarkę. Para chętnie pozowała przed fotoreporterami i z jeszcze większą chęcią odpowiadała na zaczepne uśmiechy. Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Czym wcześniej zajmowała się Patrycja Tuchlińska?

Tuchlińska i Wojciechowski poznali się w 2018 roku, w hotelu należącym do miliardera, podczas jednego z pokazów Ewy Minge. Była modelka jest absolwentką inżynierii mechanicznej, ale nie pracuje w zawodzie. Zajmuje się domem i dziećmi oraz aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Niedawno w sieci pojawiła się informacja, że Tuchlińska pełni również ważną funkcję w firmie ukochanego. Influencerka ma zasiadać w radzie nadzorczej JW Construction.

Wiele osób zastanawia się, czy Wojciechowski i Tuchlińska stanęli już na ślubnym kobiercu. Jak wiadomo, miliarder był dwukrotnie żonaty. Fani pary są w zasadzie pewni, że ceremonia już się odbyła. Jakiś czas temu jedna z internautek wspomniała bowiem o "mężu" Tuchlińskiej. Modelka zareagowała na jej wpis. "Jakie miłe słowa! Bardzo dziękuję za ten komentarz. Miłość i szczęście to uczucia, które dają nam wielką motywację do działania. Ściskam was mocno i życzę wszystkiego, co najpiękniejsze" - napisała, nie prostując słów fanki.